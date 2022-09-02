Türkiye'nin ihracatı 21,4 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı 21 milyar 341 milyon dolar olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21 milyar 341 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Dış ticarete yönelik Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Muş, Türkiye'nin ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakaladığını söyledi.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 1 milyar 662 bin dolar ile Almanya'yı ABD ve Irak'ın izlediği kaydedilirken, en fazla ihracat yapılan fasıllar arasında 1 milyar 923 milyon dolar ile kazanlar ve makineler, 1 milyar 899 milyon dolar ile motorlu kara taşıtlar ve 1 milyar 579 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar olduğu vurgulandı.

Dış ticaret verilerinde 2022 yılı Ağustos ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısının 164 olduğu, TL ile ihracat yapan firma sayısının ise 6 bin 439 olduğunun tespit edildiğini belirten Bakan Muş, yine Ağustos ayında TL ile yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 oranında artış gösterdiğini kaydetti.