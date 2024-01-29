Türkiye'nin hedefi Çin'in gıda deposu olmak

Çin’in yıllık 2,6 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak isteyen, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticareti dengelemek ve Çin’in gıda deposu olmak isteyen Türk ihracatçıları 2024 yılında Çin ile temaslarını yoğunlaştırmak için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - “Çin almak için uzak değilse, satmak için uzak değil” mottosuyla hareket eden Türk ihracatçıları Çin’e ihracatımızı artırmak için 2024 yılının ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç’ın başkanlık ettiği 25 kişilik İş Heyeti, 29 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihleri arasında Çinli mevkidaşlarıyla Türkiye’den Çin’e ihracatı artırmak için yoğun bir program sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın aralarında bulunduğu iş heyeti ilk ziyaretini Çin Gıda Maddeleri, Yerli Ürünler ve Hayvansal Yan Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CFNA)’na gerçekleştirdi.

CFNA Başkanı Cao Derong’un ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyeti’ne kiraz ihracatının tekrar başlaması, kiraza ilave olarak narenciye, nar, üzüm, elma, incir, badem ve kivi ihracatının başlaması için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite, Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin 2023 yılı Ekim ayında Çin makamlarına Türkiye’den taze meyve sebze ihracatının başlaması için bir mektup yazdığı bilgisini paylaşan Uçak, “Prosedürlerin tamamlanması için Çinli yetkililerin ülkemize gelerek bahçe ve işletmelerde incelemelerde bulunması ve bu incelemeler sonucunda uygunluk vermeleri ve buna göre protokol şartlarının belirlenerek imzalanmasını bekliyoruz. Sadece yaş meyve sebze değil Çin’in ithal ettiği Türkiye’nin üretim ve ihracatında güçlü olduğu tüm tarım ürünleri ve deniz mahsülleri, kanatlı eti ve yumurta, süt ürünlerini sizlere sağlıklı bir şekilde ihraç etmek istiyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti bizimle çalışmaya başladığı takdirde vatandaşlarına kaliteli Türk gıda ürünlerini uygun fiyatla sunma olanağına kavuşacak. Biz de yıllık 210 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden Çin’e 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracat hedefimize ulaşmış olacağız. Her iki taraf içinde kazan-kazan felsefesi hayat bulmuş olacak” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2024 yılında Çin’de bir dijital Pazar yeri kurma hedefleri olduğuna temas eden Uçak, İş heyetinde bu projeyle ilgili Çinli mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacaklarını, 2024 yılında ve sonraki yıllarda Çin pazarına yönelik yapacakları pazarlama faaliyetlerinin zeminini oluşturacaklarını dillendirdi.

Türk İş Heyeti, Çin temaslarında ikinci ziyaretini COFCO isimli şirkete gerçekleştirdi.

Çin ile Türkiye arasındaki dış ticaretin daha dengeye oturması için temaslarda bulunan Türk İş Heyeti’nin üçüncü durağı Çin Dış Ticareti Destekleme Konseyi oldu.