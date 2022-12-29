Türkiye milyoner sayısını ikiye katladı

Türkiye bankacılık sistemindeki 1 milyon TL ve üzeri mevduat hesaplarının geçen yıl ekim sonunda 410 bin 786 olan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 90,6 artarak 782 bin 877’ye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - 5,8 trilyon lira ile toplam mevduat hacminin yüzde 69,5’ini oluşturan “1 milyon TL üzeri” hesaplar toplam hesap sayısının ise sadece yüzde 0,5’ini oluşturuyor.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre bahse konu olan toplam 5,8 trilyon liralık mevduatın 5,4 trilyonu yurt içi yerleşiklere ait.

Hesapların yüzde 94’ü 10 bin TL’nin altında Ekim sonu itibarıyla bankacılık sisteminde 148,5 milyon adede ulaşan mevduat/katılım hesaplarının yüzde 94,1 oranındaki 139,8 milyonunu, 10 bin liraya kadar tutarlı hesaplar oluşturuyor.

10 bin-50 bin lira arası büyüklükteki hesaplar tüm hesapların yüzde 7,4’ünü, mevduat hacminin yüzde 3,5’ini oluştururken, 50 bin-250 bin TL arası hesaplar tüm hesapların yüzde 4,8’ini, mevduatın yüzde 10,4’ünü oluşturuyor.

Araştırma verilerine göre, 250 bin-1 milyon TL arası hesaplar ise toplam hesap sayısının yüzde 1,7’sini, mevduatın yüzde 15,3’ünü oluşturuyor.