Türkiye, milli gelirin yüzde 15'ini boşa harcıyor

Türkiye'de 1 milyon işlemde 6 bin 210 israf yapılıyor. Bu israfla 1 milyon 272 bin konut, her biri 600 yataklı 15 bin 447 hastane, 16 derslikli 163 bin 841 ilkokul ve ortaokul, 218 bin 455 km otoyol yapılabileceği ve 2 milyon 162 bin işletmeye 500'er bin lira kredi verilebileceği bilgisine yer veriliyor.

Büyük su israfı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfının raporunda Türkiye'de sadece damlaya damlaya akıtan muslukla nedeniyle konut başına 6 bin lira kaybın olduğuna ve Türkiye’deki konutların yüzde 10'unda böyle bir durum olduğunda oluşan israfın toplam 11 milyar lira olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde bir kişinin günde iki defa 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalamasıyla yılda 8 ton su israfına neden olduğu bilgisine yer verilerek nüfusumuzun sadece yüzde 20'sinin bunu yapması durumunda toplam kaynak kaybının 13 milyar liraya ulaştığı hesaplanıyor.

15 milyar liralık gıda israfı

Türkiye'de diğer bir büyük israf alanı gıda. Üretilen meyve ve sebzenin en az yüzde 25-30'u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor.

Araştırmalara göre gıda israfının yüzde 42'si evlerde gerçekleşiyor. İsrafın yüzde 39'u üreticiler, yüzde 5'i perakendeciler, yüzde 14'ü de yemek sektöründe oluşuyor.

Raporda bu tablonun 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 15 milyar doları bulduğu bilgisine yer veriliyor. Türkiye'de en çok kayıp ve israfın yüzde 53 ile sebze ve meyvede olduğuna, bunun da maliyeti 25 milyar lira olduğu tahminine yer veriliyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfının raporunda sadece prize boşa takılı fişlerin Türkiye'de toplam elektriğin yüzde 5'ini tükettiğine ve her ay ortalama 60 milyon liranın boşa harcandığı bilgisine yer veriliyor.

Türkiye'de konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'inin israf edildiğine dikkat çekiliyor.