Türkiye Meslekte Birlik Grubu Adana’da

Yaklaşan TÜRMOB Genel Kurulu nedeniyle adaylar şehir şehir Türkiye’yi geziyorlar. Seçimin iddialı adayları arasında yer alan Türkiye Meslekte Birlik Grubu adına Başkan Adayı YMM Ali Nazım Tekelioğlu ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları kapsamında Adana’daydı.ADANA (İGFA) - Türkiye Meslekte Birlik Grubu heyeti Adana Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Güney ve Yönetim Kurulu ile Adana YMM Odası Başkanı Cihangir Özkök ve TÜRMOB Üst Kurul Üyelerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Başkan Adayı Tekelioğlu çok uzun yıllardır aynı kadrolar tarafından yönetilen TÜRMOB’da değişime ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek “birlikte başaracağız diyerek, yetkin bir yönetim ekibi ve güçlü bir enerji ile mesleğin ve meslektaşların uzun zamandır bekleyen sorunlarını çözmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Başta meslek yasası olmak üzere temsilde adalet, meslektaşların özlük hakları ve daha pek çok sorunu çözecek iradeye ve kararlılığa sahibiz, delegelerimiz de aynı düşünceleri taşıdığı takdirde TÜRMOB’da yeni bir dönemin kapılarını elbirliği ile açabileceğimize inanıyorum” dedi.