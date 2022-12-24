Türkiye krizden güçlenerek çıkacak

2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Yüzde 54,6 zamlanan asgari ücretle ilgili iş dünyasından açıklamalar gelmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, 2023 yılında net 8 bin 500 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, yazılı bir açıklama yaptı. Tanrıkulu yaptığı açıklamada şunları söyledi, ‘Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan asgari ücret rakamını öncelikle hem işveren hem de çalışan taraf için makul ve dengeli bir rakam olarak görüyor, hayırlı olmasını diliyoruz . Tabii ki ülkemiz uzun yıllardır unutmuş olduğu bir enflasyon süreci yaşıyor. Bu süreç sadece ekonomik parametreler ile açıklanamayacağı gibi çözüm yolu da homojen ekonomik reçetelerden geçmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilenen ve özellikle üretim ve ihracat disiplinine dayanan ekonomik modelin 2023 yılında hem büyüme hedeflerimize hem de enflasyon baskılarına karşı olumlu cevaplar vereceğine inanıyoruz’diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYAYI KASIP KAVURAN BU KRİZDEN GÜÇLENEREK ÇIKABİLECEK BİR POTANSİYELE SAHİPTİR

Tanrıkulu, açıklamasına şöyle devam etti ’Ayrıca bugün yaşadığımız bu süreçte kimse tek muhatabın hükümet olduğu yanlışına düşmemelidir. Türkiye Dünya’yı kasıp kavuran bu krizden güçlenerek çıkabilecek bir potansiyele sahiptir. Burada herkes üzerine düşen sorumluluğu en güçlü şekilde almalı ve yerine getirecek adımları atmalıdır. Özellikle gıda enflasyonu konusunda üreticiden tüketiciye uzanan süreçte yer alan tüm aktörler günlük kaygı ve karmaşadan uzak durarak, toplum lehine atılacak adımları hayata geçirmelidir. Bu enflasyon sarmalından hızlıca çıkmamızı sağlayacak anahtar aslında toplumun tüm kesimlerinde. Kimin doğru, kimin yanlış yerde durduğunu izlemek, takip etmek ve zamanı geldiğinde gereğini yapmak da devletin kudretinde. 2023 yılının umutlarımızın tazelendiği ve müjdelerin ardı ardına sıralanarak toplumsal hafızamıza kazınan bir yıl olmasını diliyorum’dedi.