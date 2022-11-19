Türkiye kendi gazını sisteme verecek

Pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının, uluslararası enerji piyasalarında yarattığı olumsuz gelişmeler, gündemin en üstünde yer almaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Türkiye Enerji Zirvesi, Avrupa’da yaşanması muhtemel enerji krizi, Sakarya Gaz Sahasında üretilecek gazın sisteme verilmesi, Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi olması gibi son derece sıcak gündem maddelerinin de içinde bulunduğu çok önemli bir dönemde düzenleniyor. Tüm bu konular hakkında kamu ve özel sektörde en yetkili ağızların konuşma yapacağı Zirve, uluslararası arenada da gündem yaratacak.

Türkiye Enerji Piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen 12. Türkiye Enerji Zirvesi, bu yıl ‘Enerji ve Jeopolitik Özel’ ana teması ile 21-22 Kasım tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Otel’de gerçekleşecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder ve enerji sektörünün önde gelen liderlerinin katılacağı zirvede dünyanın gözü Antalya’da olacak.

‘Enerji ve Jeopolitik Özel’ ana teması ile bu yıl Antalya’da 12’ncisi gerçekleşecek Türkiye Enerji Zirvesi’nde, Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder de “Enerji ve Jeopolitik Özel” başlıklı oturumunun özel konuğu olacak. Zirvede ayrıca; Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular ile Rusya-Ukrayna savaşının derinleştirdiği ve başta Avrupa olmak üzere dünyayı etkileyen enerji tedarik sorunları ve çözüm önerileri de gündemde olacak.