Türkiye İMSAD sektörün geleceğini konuştu... İnşaat malzemesi ihracatında 2024 beklentisi

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısının 55’incisi, ‘Ekonomide Rasyonel Zemine Dönüş Süreci; İnşaat Sektörü ve Malzeme Sanayisi için Beklentiler’ başlığı altında online olarak gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından 55’inci kez düzenlenen‘Gündem Buluşmaları’ toplantısı, Demirdöküm ve İzocam’ın katkılarıyla Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Açılışını Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı toplantı, inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi.

‘Ekonomide Rasyonel Zemine Dönüş Süreci; İnşaat Sektörü ve Malzeme Sanayisi için Beklentiler’ başlığı altında gerçekleşen toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, sektöre ilişkin beklentileri paylaştı.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, 6 Şubat depremleri ve seçim sonrası ekonomide kur, faiz, enflasyon, maliyet, fiyat ve rekabet gibi unsurların etkilerinden bahsetti. Enflasyon, durgunluk ve büyüme kaygısının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hakim olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan finansal problemlerin de gözlemlendiğine vurgu yaparak sürdürdüğü konuşmasında “Geçtiğimiz aylarda IMF 5 risk açıkladı. Açıklamada en başta küresel enflasyon yer alırken, küresel jeografik gelişmeler ve bunların sorunları, Çin’in dünya ekonomisini etkileyen performansı, finansal kaynaklara ulaşım ve bunun getirdiği maliyet birbirini takip etti ve tüm bunlara bloklaşma eklendi. Diğer taraftan OECD son yayımladığı raporda 4 öneri ve 4 uyarıda bulundu. Bu raporlarda da ilk sırada enflasyon yer aldı. Ardından düşük büyüme gelirken, Merkez Bankalarının sıkı para politikalarının ülkelerde yaşattığı finansal kaynaklara ulaşım ve bunun maliyeti gündeme geldi. Takiben küresel istihdama odaklanıldı. Biz de toplantımızda bütün bunların ışığında küresel ekonomi, dünyadaki gelişmeleri ve sonrasında ülkemizdeki durumu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel sunumunda dünya ekonomisindeki sıkı para politikaları ve ihracat pazarlarında inşaat sektörü ve malzeme talebindeki gelişmelere değindi.