Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi temmuz ayı sonuçlarına göre, pazarlardaki yavaşlamaya bağlı olarak ihracatta gerileme yaşandı.ANKARA (İGFA) -Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre dış ticaret, Temmuz'da geriledi.

Pazarlardaki yavaşlamaya bağlı olarak inşaat malzemesi sanayi ihracatı temmuz ayında değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Türk Lirası'nda yaşanan düzeltme ve ekonomide rasyonel zemine dönüş, Temmuz ayındaki dış ticareti henüz olumlu yönde etkilemedi.

Yıllık bazda inşaat malzemesi ihracatı 30,21 milyar dolar olarak gerçekleşti

Temmuz 2023’te 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemesi ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüş gösterdi. Temmuz ayı ihracat miktarı 3,66 milyon tona gerilerken, yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı ise 30,21 milyar dolar oldu.

Temmuz 2023’te 8 alt ürün grubunun 5'inde ihracat miktar olarak geçen yılın Temmuz ayının üzerinde, üçünde ise altında gerçekleşti.

2023 yılı Temmuz ayında miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 7,7, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 25,3 oldu. Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 5,5, kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 11,6 ve prefabrik yapılar ihracatı da yüzde 42,9 arttı.

Temmuz 2023’te 8 alt ürün grubunun 4'ünde ihracat değer olarak bir önceki yılın aynı ayına göre azalırken 4'ünde arttı. Değer olarak düşüşler miktar ve fiyat gerilemelerinden kaynaklandı.