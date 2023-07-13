Türkiye İMSAD'dan 'Dış Ticaret' raporu

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre, inşaat malzemesi sanayi ihracatı mayıs ayında 2,54 milyar dolara yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Mayıs 2023 sonuçları açıklandı.

Sektördeki ortalama yıllık ihracat birim fiyatı Mayıs 2023’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Nisan ayından sonra yeniden yükselişe geçen ihracat, birim fiyatı olarak 0,64 dolar/kg seviyesinde gerçekleşirken, miktar olarak ise 3,96 milyon tona ulaştı.

İhracat pazarlarının yavaşladığı, seçim belirsizliklerinin yaşandığı mayıs ayında, dış ticarete değerli Türk lirası damga vurdu. Buna rağmen, Nisan ayında dış ticarette yaşanan gerileme eğilimi, mayıs ayında son buldu. Nisan ayında çalışma günü sayısının azlığı nedeniyle gerileyen inşaat malzemesi sanayi dış ticareti, Mayıs 2023’te 2,54 milyar dolara yükseldi.

Bununla birlikte mayıs ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 geriledi. Mayıs 2023’te inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak 3,96 milyon tona yükseldi.

Ancak ihracat miktarı mayıs ayındaki yükselişe rağmen bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 15,3 altında gerçekleşti. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 10,1 artış göstererek 0,64 dolar/kg seviyesine yükseldi.