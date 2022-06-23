Türkiye finansal istikrarı güçlendirici adımlar attı

Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilirken, küresel enflasyon gelişmelerinin etkilerini azaltmak için de sıkılaştırıcı adımlar atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkaracaklarını, talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sınırlamasına giderken, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını artırdı.

Tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin-100 bin TL arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin TL'nin üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirleyen BDDK, limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin TL'nin üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesine yönelik çalışmalarını devam ettiren BDDK, gelecek dönemde yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımları atacak.

Merkez Bankası Türk lirası cinsinden sabit getirili enstrümanları destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltti.

Liralaşma stratejisi kapsamında sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımlarını sürdüren Merkez Bankası, teminattan sonra şimdi de zorunlu karşılıklarda sabit getirilerin desteklenmesi yönünde karar aldı.

Merkez Bankası, bugünkü açıklamasıyla teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankaların yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis etmelerine imkan tanıdı.

SPK altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler açıkladı.

Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını belirten SPK, yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gitti.

Kurulan Emtia Pazarı ile emtia yatırımı yapmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi demir, çelik, gümüş, bakır gibi emtiaların ihracı halinde işlem görmesi için de altyapı oluşturuldu.

Analistler, ekonomi yönetiminin küresel enflasyon gelişmeleri ve yurt içinde son günlerde döviz kurlarındaki oynaklıklara ilişkin piyasa ile iletişim kurmasının önemli olduğunu belirtti. Analistler, ekonomi yönetiminin kurlardaki yüksek oynaklık ve olası manipülasyonlara karşı insanları uyaran, Türk lirası kullanımını özendiren, enflasyonla mücadele kapsamında da sıkılaştırıcı adımlar attığını vurguladı.