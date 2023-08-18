Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor... Şerbetçiotu hasadı başladı

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen başta içecek sektörü olmak üzeri birçok alanda kullanılan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan şerbetçiotu hasadı başladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - 1956 yılında farklı ülkelerden 14 çeşidiyle Türkiye’ye getirilen endüstriyel bitki şerbetçi otu Tarım Bakanlığınca 22 farklı bölgede 4-5 yıllık denemenin ardından en çok verim olduğu Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ekilmeye başlanmıştı.

Bilecik’in bazı köylerinde ve Pazaryeri ilçesinde 1960 yılından beri bin 405 dekar alanda ekimi gerçekleşen ve 500 ailenin geçim kaynağı olan şerbetçi otu tarlalarında çiftçiler hasat mesaisine başlarken geçtiğimiz bahar aylarında havaların yağışlı olması çiftçilerin yüksek rekolte beklentisini azalttı.

Endüstriyel bitki olan şerbetçi otu, içecek sanayi, ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe sıklıkça kullanılırken geçtiğimiz yıl Bursa Bilecikliler Derneği, Pazaryeri Belediyesi ve bir kozmetik firmasının ARGE çalışmasıyla kolonyası üretilerek satışa çıkarıldı.

Şerbetçi otu tarlalarında üretici çiftçiler hummalı bir çalışma ile hasada başlarken, kadınlar da özveriyle şerbetçi otu tarlarında çalışmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda şerbetçiotunun alım fiyatı Aroma 41 lira diğer çeşitler ise 40 lira olarak açıklanmıştı.

Dereköy köyünde akrabalarına yardım için şerbetçi otu toplamaya giden Nurhan Keskin, hasat döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

“VERİM AZ OTLAR YANIK”

Abisinin tarlasına hasat için yardıma giden Sami Ekti ise Pazaryeri Gündem muhabirinin hasattaki verim nasıl sorusuna hava şartlarını örnek gösterip, çok yağışlardan kaynaklı “otlar yanık verim az. İşçi yok işçilik çok” yanıtı verdi.

OT-GÜL KOOP. Başkanı Zafer Kozpınar ise, 2023 yılı sezonumuz çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerken, “Bu yılki rekolteyi maalesef düşük bekliyoruz. Yağışlardan dolayı. Bu yıl Brewers Gold cinsi 40 lira, Aroma cinsi 41 lira olarak gerçekleşti çiftçilerimize kazasız belasın bir hasat diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Öte yandan şerbetçiotunun hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çiftçilere bereket dolu bir hasat dönemi diledi.