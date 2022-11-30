Türkiye ekonomisi yüzde 3,9 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreği olan Temmuz ve Eylül aylarına ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - GSYH 2022 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetti.

Finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 21,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 19,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı.

İstatistiki verilere göre işgücü ödemeleri 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 96,2 artarken, işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,3 oldu.