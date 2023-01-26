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Türkiye, dünyanın cam üretim üssü oldu

EKONOMİ 26.01.2023, 13:17
Türkiye, dünyanın cam üretim üssü oldu

Camın tüm iş alanlarındaki faaliyetleriyle 175 ülkeye ulaşan ve son 10 yılda 12 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Türk cam sektörü, dış pazarlardaki bu başarısını üretimde de sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) altında TurkishGlass markasıyla faaliyetlerini sürdüren Türk cam sektörü, Sapanca’da düzenlenen “Cam Sektör Çalıştayı”nda bir araya geldi.

Açılış konuşmalarını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumruve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın yaptığı çalıştayda, sektörün ihracatının artmasını sağlayacak faaliyetler, ihracat pazarlarındaki fırsatlar, sektörün sorunları ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alındı.

TANSU KUMRU: “2022’DE 1,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sektörün üst üste iki yıl yüksek büyüme ivmesi yakaladığını söyleyen Tansu Kumru, “2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyen sektörümüz, 2022 yılında da küresel ekonomideki yavaşlama, savaş ve enerji krizine rağmen yüzde 19 büyüme ile 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Böylece son 10 yılda yaptığımız ihracat 12 milyar doları geçti. Üstelik yüzde 79 yerli katma değer oranıyla yani her 100 dolarlık ihracatın 79 dolarını ülkemizde bırakarak, ekonomimize önemli katkılar sunduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da bu ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“DÜNYA, ÇİN’E KARŞI ALTERNATİF TEDARİKÇİ ARAYIŞINI YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLERİ İLE TÜRKİYE’DE BULDU”

Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların ardından dünya genelinde alternatif tedarikçi arayışının arttığını vurgulayan Kumru, “Tedarikte tek bir ülkeye bağlı kalmanın getirdiği zorlukları yaşayan dünya, özellikle Çin’e alternatif tedarikçi arayışına başladı. Bu dönemde sektörümüz 4,2 milyon tona ulaşan üretim kapasitesi, Ar-Ge ve teknoloji odaklı yüksek ürün kalitesi, değer zincirinin her alanındaki yetkin iş gücü ile geliştirdiği çözümler ve tam zamanında teslimat ilkesiyle özellikle katma değerli ürünlerde cam üretim üssü haline geldi. Bu sayede yeni pazarlara girerken mevcut pazarlardaki penetrasyonumuzu da artırdık” diye konuştu.

Kumru, enerji yoğun bir sektör olan cam sektörünün yeşil dönüşüm odağında hem karbon ayak izini hem de enerji tüketimini azaltmaya odaklandığını ifade etti.

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