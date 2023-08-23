Türkiye'den global başarı G20'nin dikkatini çekti

Türkiye girişimcilik tarihinin en önemli global ödülü Hindistan’da düzenlenen G20 zirvesinden geldi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl G20’nin ev sahibi Hindistan’da yapılan ve 20 ülkeden 120 girişimin katıldığı G20 DIA (Digital Innovation Alliance) zirvesinde Türkiye’nin global girişim markası Uppy (Düşyeri) dünyanın en iyi ikinci “Edtech Girişimi” ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası jürinin oylarıyla bu ödüle layık görülen Uppy’ye ödülü, Hindistan Başbakanı Modi adına Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw tarafından takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın daveti ile G20 DIA Zirvesi’ne katılan Uppy (Düşyeri), ABD, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Japonya gibi dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan G20 Zirvesi 2023 çerçevesinde düzenlenen G20 DIA Zirvesi’nde Eğitim Teknolojileri kategorisinde ikinciliği getiren proje için için 5 yıldır çalışmalar yapıyordu.

Dünyada rakibi olmayan bu proje, hem teknoloji Ar-Ge’si hem de bilimsel temellere dayalı eğitim modeli ile girişimcilik tarihinin en büyük global ödülünü Türkiye’ye getirmiş oldu. Son yatırım turunda 45 milyon dolardan değerlenen, Ali Sabancı, Ali Koç, Nevzat Aydın gibi önemli yatırımcıların yanında Türkiye’nin önde gelen VC’lerinden de yatırım alan Uppy büyümesini sürdürürken gelen bu ödül başarıyı taçlandırdı.

ÇOCUKLARA DOKUNAN VE DÜNYAYI ETKİLEYEN İŞ FİKRİ

Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilen Uppy, 2023’ün son çeyreğinde global büyüme planları çerçevesinde ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya ve MENA bölgesinde de lansmanlar gerçekleştirecek.

Uppy, okul öncesi çağdaki 2-6 yaş arasındaki çocukları dijital dünyanın tüm tehlikelerinden koruyan bir süper app olarak dikkat çekiyor. Platform, Oyun, Kitap, Çizgi Film, Youtube Videoları, Uyku, Müzik ve Meditasyon gibi farklı uygulamaları bir araya getiriyor. Uppy platformunun içindeki tüm uygulamalar ve içerikler Düşyeri tarafından bilimsel çalışmalar ile geliştirildi.

Dünyanın en iyi 2. Edtech Girişimi Ödülü’nü kazanan Uppy’nin (Düşyeri’nin) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç ödülün, girişimcilik ekosistemimiz için bir Türk filminin Oscar Ödülleri’ni kazanması kadar büyük ve önemli bir konu olduğunun altını çizerek, hedeflerinin 700 milyon aileye dokunmak olduğunu söyledi.