Türkiye'den Çin'e havacılık hizmeti ihracatı

Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise dördüncü onaylı havacılık ve navigasyon veri tabanı hizmeti sunan Keyvan Havacılık ile Çin'in ticari uçak üreticisi COMAC arasında, uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri, ürün ve dijital çözümler sunmayı amaçlayan anlaşmaya imza atıldı. İş birliği ile Türk-Çin havacılık ve uzay endüstrilerinde yeni projelerin önü açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Havacılık veri tabanları kapsamında veri analitiği ve uçuş operasyonları alanında yenilikçi çözümler sunan Keyvan Havacılık, yeni bir uluslararası iş birliğini hayata geçirdi.

İş birliği çerçevesinde Keyvan Havacılık ile Çin’deki Ana Hat Sivil Uçak Projesi'nin sorumlusu COMAC Shanghai Aircraft Customer Service Co. Ltd (SACSC) arasında imza töreni düzenlendi.

Çin’deki havayolları ve uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri ve dijital çözümler sunmak adına imzalanan tarihi anlaşma ile Türk havacılık sektörünün uluslararası alanda rekabet avantajı elde etmesini sağlayan Keyvan, Cumhuriyetin 100. yılında da sektöre katma değer oluşturuyor. İmza törenine; Keyvan Havacılık CEO'su ve Kurucusu Mehmet Keyvan ve COMAC CEO’su Li Ling’in yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Çin Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Kurulu Koordinatörü Tuncer Köklü katıldı. Saha İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Genç Yatırımcı İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Mustafa Özer törene katılım sağlayan diğer isimler arasında yer aldı.

HAVACILIK ALANINDA ÇİN İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DESTEK OLUYOR

Ocak 2023’te Çin’in kamu kurumu NavChina ile iş birliğine varan Keyvan, şimdi ise Çin’in en büyük uçak üreticisi olan COMAC ile yaptığı anlaşma doğrultusunda havacılık alanında Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine destek oluyor.

Dünya çapında onaylı havacılık ve seyrüsefer veri tabanı hizmetleri sunan, EASA LOA Tip 1 DAT Sağlayıcı sertifikasına sahip tek Türk şirketi Keyvan, anlaşma ile birlikte Türkiye’de bu alanda ihracatı yapılan hizmetlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Söz konusu iş birliği ile Türkiye’ye önemli katkılar sunacak bir anlaşma olarak ön plana çıkıyor. Anlaşma, Türk havacılık endüstrisinin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağı gibi, ülkemize döviz girdisi sağlayarak ekonomik olarak da büyük katkı sunacak. Burada oluşacak arz talep dengesi göz önüne alındığında istihdam alanında da yeni fırsatlara kapı aralayacak.

YILLIK UÇAK TESLİMATINI 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ile Çin arasındaki güçlü olan ticari ilişkilerin yanı sıra, ilk defa havacılık sektöründe Keyvan ve COMAC tarafından adımlar atılması, hem Türk hem de Çin uzay ve havacılık endüstrileri için eşsiz fırsatlar sunacak. Çin havacılık pazarında önemli bir yeri bulunan COMAC, 2022 yılı sonu itibarıyla Endonezya dahil olmak üzere çeşitli havayolu şirketlerine 100 adet ARJ21-700 uçağı teslim etti. COMAC, 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 35 adet ARJ21 uçağı ve 6 ila 8 adet arası C919 uçağı daha teslim etmeyi planlıyor. Her iki model için önümüzdeki 5 yıllık süreçte yılda ortalama 100 adet ve hatta daha fazla uçak üretiminin tamamlanarak teslimi planları arasında yer alıyor.

Öte yandan yıllardır süregelen başarılı hizmet geçmişi ve müşterilerine sağladığı değer ile adından söz ettiren Keyvan, sunduğu üstün kalite ve memnuniyet odaklı hizmetleri ile sektörde öncü konumunda yer alıyor. Keyvan’ın başarısının yanındaki uzmanlığı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleri, büyük potansiyele sahip olan bu iş birliğinin yapılmasında önemli bir etken oldu.

KÜRESEL PAZARDAKİ FARKLA BÜYÜMEYE DEVAM...

Keyvan Havacılık CEO'su ve Kurucusu Mehmet Keyvan, "Şirket olarak, COMAC'ın havacılık sektörüne yeni uçak modelleri sunma ve havacılıkta yeni bir çığır açma konusundaki rolünü takdirle karşılıyoruz. Geniş kapsamlı havacılık ve seyrüsefer veri tabanı hizmetimizle COMAC'a desteğimizi sunmaya her zaman hazırız. Küresel pazarda yarattığımız farklar ile sürdürülebilir büyümemiz hızla devam ediyor. GYİAD, TÜSİAD, TURKONFED, Saha İstanbul ve SC-217’ye üyelikleri bulunan bir firma olarak, göklere attığımız Türk imzası, bizim için gurur kaynağı niteliğinde. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde yaptığımız bu tarihi anlaşmayla Türk havacılık sektörüne katma değer yaratmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.