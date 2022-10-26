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Türkiye'de bankaların 'iklim' karnesi

EKONOMİ 26.10.2022, 10:24
Türkiye'de bankaların 'iklim' karnesi

İklim İçin 350 Derneği, Türkiye’deki bankaların iklim değişikliğine yaklaşımını mercek altına aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı” adlı raporu yayımlayan İklim İçin 350, bankalara başta kömür olmak üzere fosil yakıtlı yatırımlara finansman sağlamamaları için çağrıda bulundu.

Türkiye’deki Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı raporu Türkiye’nin en büyük 17 bankasını iklim değişikliğiyle ilgili beş kriterde değerlendirildi.

Fosil yakıt varlıkları/yatırımları, Temiz enerji yatırımları, “Net Sıfır”, Karbon ayak izi ve “Karbon Nötr” için hedef belirlenmesi, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel uygulamalar) ve benzer derecelendirmeler.

TÜRKİYE’DE 8 BANKA KÖMÜRÜ FİNANSE ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Rapora göre, Türkiye’de sekiz banka kömürü finanse etmeyeceğini açıklarken, geri kalanların böyle bir beyanı bulunmuyor.

Bankaların yaklaşık olarak yarısı “karbon nötr” ve/veya “net sıfır” olmak hedef belirlemişken, geri kalanların bir tarih belirleyip belirlemediğine ilişkin bilgiye ulaşılamıyor. Hedef belirlemiş bankaların ise uzun vadeli bu hedeflerini destekleyici kısa vadeli planlamalarının bilgisi bulunmuyor.

Rapor, hemen hemen her bankada farklı isimler altında kurulmuş olan “Sürdürülebilirlik Komite”lerinin bu alanda çalışmalarını gayretle sürdürdüğüne, ancak bu komitelerce hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının yeknesak olmadığına ve farklı metriklere göre hazırlanmış olduğuna dikkat çekiyor. Aynı zamanda yayınlanan raporların ve/veya yapılan bilgilendirmelerin denetiminin nasıl yapıldığına dair ise yeterli veri bulunmadığı ortaya konuyor.

BİREYLERDEN BANKALARA: BİRİKİMLERİMİZLE İKLİM KRİZİNİ FONLAMAYIN!

İklim İçin 350 Derneği tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan “Dumansız Para Sahası” imza kampanyası bankalarda bulunan bireysel mevduatların gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.

Banka müşterilerinin bireysel mevduat hesaplarının toplam finansman gücünün farkına varmasını ve bankalarından kömürden çıkış için bir adım atması için talepte bulunmalarını sağlıyor.

Türkiye’deki Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı Raporu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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