Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı ne oldu?

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 Haziran ayı verilerine göre; gıda enflasyonu yüzde 117'yi aştı. Yetişkin bir erkeğin gıda harcaması Haziran 2021'de 890,3 lirayken, Haziran 2022'de bin 920 liraya çıktı.ANKARA (İGFA) - Türk-İş Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı.

Buna göre Haziran'da açlık sınırı 6 bin 391 lira, yoksulluk sınırı ise 20,818 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı olarak ifade edilen açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti 8 bin 313 lira olarak kaydedildi.

Haziran itibariyle açlık sınırı ve asgari ücret arasındaki fark 2 bin 138 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Haziran ayı sonucunun detaylı raporuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz