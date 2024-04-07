Türkiye-Çin Ekonomik Forumu 6. kez düzenlenecek

İstanbul Okan Üniversitesi Türkiye-Çin Ekonomik Forumu’nun 6'ncısını 18 Nisan'da Tuzla Kampüsü’nde gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Üniversitenin Konfüçyus Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenecek forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşma yapacak.

“Yıl Dönümlerinin Kavşağında: Türkiye-Çin Ekonomik İlişkilerine Bakış” temasına sahip forumun panelistleri arasında Huawei Türkiye Direktörü MA Yongnong, Xiaomi Türkiye Genel Müdürü FAN Chunlei, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı HOU Qian, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Çin İş Konseyi Türkiye Tarafı Başkanı Korhan Kurdoğlu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü İsmail Bütün yer alıyor.

Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılacak forumda ülkemize yatırım yapan Çin menşeli şirketlerin yöneticileri ve Çin’de yatırım yapan, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kuran yerli firma yöneticileri de bir araya gelecek.