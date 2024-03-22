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Türkiye Bordro Derneği, ilk Odak Grup Toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Bordro Derneği, gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında, günümüzün hızla değişen ve dönüşen iş dünyasında ortaya çıkan yeni düzenlemelerin ve çalışma modellerinin bordro hizmet sektörünün öneminin artırdığına dikkat çekti İSTANBUL ( İGFA) - Türkiye Bordro Derneğinin ilk odak grup toplantısı, PwC Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Galataport ofisinde gerçekleşti Etkinlikte dernek üyeleri ve bordro sektörünün paydaş kurumlarından üst düzey temsilciler hazır bulundu Etkinliğe ayrıca Türkiye Bordro Derneği’ne kuruluşundan itibaren destek veren Global Bordro Derneği (GPA) CEO’su Melanie Pizzey de katıldı Odak Grup Toplantısında bordro hizmet sektörünün ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan önemine dikkat çekildi Türkiye Bordro Derneği Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi: “İş dünyasının kapsamlı bir dönüşüm geçirmekte olduğu günümüzde hem ülkemizde hem dünyada önemli düzenlemeler ve yeni çalışma modelleri ortaya çıkıyor İşletmelerin uzun vadeli odağı, çalışanların mali esenliği ve ekonomik gelişim için gerekli olan işlemlerin zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasının rehberi konumunda olan bordro işlemleri de birçok faktörün etkisiyle günden güne daha karmaşık hale geliyor Bunun bir sonucu olarak bordro işlemleri her geçen gün daha fazla uzmanlık ve titizlik gerektiriyor Türkiye Bordro Derneği olarak bilinirliği ve geçerliliği her geçen gün artan bordro mesleğinin ülkemizdeki statüsünün iyileştirilmesi, sektör içindeki payının büyütülmesi ve bordro hizmetinin en yüksek standartlarda sunulması için çalışıyoruz ”Uça, verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması konusunda son yıllarda yerel ve küresel ölçekte hayata geçirilen kritik düzenlemelerin bordro işlemlerinde uzmanlaşmanın önemini artırdığına işaret etti Uça, bordro servisi sektörünün etik, ilke ve standartlarının geliştirilmesinin ve Türkiye’deki bordro topluluğunun güçlendirilmesinin de derneğin başlıca hedefleri arasında yer aldığını belirtti Global Bordro Derneği (Global Payroll Association) kurucusu ve CEO’su Melanie Pizzey konuşmasında şunları söyledi; “Bordro, hayatınızın herhangi bir noktasında başlayabileceğiniz ve büyüyebileceğiniz bir kariyer fırsatı sunar Genç yaşta adım atanlar için mükemmel bir başlangıç olabileceği gibi, her yaştan insan için gerçekten yeni bir kariyer yolu olabilir Bordronun değerini anlamak için sosyal bir girişim başlatmak, bu alanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından önemli bir adımdır Herkesin yeteneklerini keşfetme ve potansiyelini artırma şansı bulunduğu gibi, çeşitli yaş gruplarından bireylerin bir araya gelerek birbirlerinden öğrenme ve gelişme fırsatları da vardır ”BORDRO SEKTÖR STANDARTLARI, VERİLECEK EĞİTİMLERLE EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAKTürkiye Bordro Derneği’nin Odak Grup Toplantısında sektör çalışanları ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için dernek tarafından düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili bilgiler de verildi KVKK ve veri güvenliği gibi konularda sektörde ortak bilincin gelişmesi ve en iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan projeler kapsamında bu alanda çalışmak isteyen profesyoneller için lisanslama yapılması da yer alıyor Bağımsız bordro hizmeti sağlayıcıları tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye Bordro Derneği, sektördeki etik kuralların ve standartların geliştirilmesinin yanı sıra sektör çıktılarının ölçümlenebilir olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor

EKONOMİ 22.03.2024, 10:19
Türkiye Bordro Derneği, ilk Odak Grup Toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Bordro Derneği, gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında, günümüzün hızla değişen ve dönüşen iş dünyasında ortaya çıkan yeni düzenlemelerin ve çalışma modellerinin bordro hizmet sektörünün öneminin artırdığına dikkat çekti.İSTANBUL ( İGFA) - Türkiye Bordro Derneğinin ilk odak grup toplantısı, PwC Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Galataport ofisinde gerçekleşti. Etkinlikte dernek üyeleri ve bordro sektörünün paydaş kurumlarından üst düzey temsilciler hazır bulundu. Etkinliğe ayrıca Türkiye Bordro Derneği’ne kuruluşundan itibaren destek veren Global Bordro Derneği (GPA) CEO’su Melanie Pizzey de katıldı. Odak Grup Toplantısında bordro hizmet sektörünün ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan önemine dikkat çekildi.

Türkiye Bordro Derneği Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi: “İş dünyasının kapsamlı bir dönüşüm geçirmekte olduğu günümüzde hem ülkemizde hem dünyada önemli düzenlemeler ve yeni çalışma modelleri ortaya çıkıyor. İşletmelerin uzun vadeli odağı, çalışanların mali esenliği ve ekonomik gelişim için gerekli olan işlemlerin zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasının rehberi konumunda olan bordro işlemleri de birçok faktörün etkisiyle günden güne daha karmaşık hale geliyor. Bunun bir sonucu olarak bordro işlemleri her geçen gün daha fazla uzmanlık ve titizlik gerektiriyor. Türkiye Bordro Derneği olarak bilinirliği ve geçerliliği her geçen gün artan bordro mesleğinin ülkemizdeki statüsünün iyileştirilmesi, sektör içindeki payının büyütülmesi ve bordro hizmetinin en yüksek standartlarda sunulması için çalışıyoruz.”

Uça, verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması konusunda son yıllarda yerel ve küresel ölçekte hayata geçirilen kritik düzenlemelerin bordro işlemlerinde uzmanlaşmanın önemini artırdığına işaret etti. Uça, bordro servisi sektörünün etik, ilke ve standartlarının geliştirilmesinin ve Türkiye’deki bordro topluluğunun güçlendirilmesinin de derneğin başlıca hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Global Bordro Derneği (Global Payroll Association) kurucusu ve CEO’su Melanie Pizzey konuşmasında şunları söyledi; “Bordro, hayatınızın herhangi bir noktasında başlayabileceğiniz ve büyüyebileceğiniz bir kariyer fırsatı sunar. Genç yaşta adım atanlar için mükemmel bir başlangıç olabileceği gibi, her yaştan insan için gerçekten yeni bir kariyer yolu olabilir. Bordronun değerini anlamak için sosyal bir girişim başlatmak, bu alanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından önemli bir adımdır. Herkesin yeteneklerini keşfetme ve potansiyelini artırma şansı bulunduğu gibi, çeşitli yaş gruplarından bireylerin bir araya gelerek birbirlerinden öğrenme ve gelişme fırsatları da vardır.”

BORDRO SEKTÖR STANDARTLARI, VERİLECEK EĞİTİMLERLE EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK

Türkiye Bordro Derneği’nin Odak Grup Toplantısında sektör çalışanları ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için dernek tarafından düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili bilgiler de verildi. KVKK ve veri güvenliği gibi konularda sektörde ortak bilincin gelişmesi ve en iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan projeler kapsamında bu alanda çalışmak isteyen profesyoneller için lisanslama yapılması da yer alıyor.

Bağımsız bordro hizmeti sağlayıcıları tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye Bordro Derneği, sektördeki etik kuralların ve standartların geliştirilmesinin yanı sıra sektör çıktılarının ölçümlenebilir olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

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