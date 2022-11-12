Turkish Tastes markası ABD’de ortaklarıyla büyüyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesinin ilk dört yıllık aşaması hedeflerine ulaşarak başarıyla sona erdi. Projenin ikinci aşaması için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor.Los Angeles Başkonsolosluğu himayesinde 9 Kasım’da, kurum/kuruluşlar, restoran yöneticileri, otel zinciri yöneticileri, distribütör-ithalatçı satın alma yöneticileri, ünlü şefler, influencer, basın temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve eğitim kurumları katılımı ile gerçekleştirilen tadım ve tanıtım etkinliğinde dört yıllık süre içerisinde oluşturulan Turkish Tastes topluluğunun önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan T.C. Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece Türk ihracat ürünlerinin değil Türk mutfağı ve kültürünün tanıtımında da önemli bir rol oynadığını ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes Topluluğunda Turkish Tastes Ambassador olarak bilinen, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel projenin başarısının bilimsel çıktılar üzerine inşa edilen yol haritasından geldiğini söyledi.

“Dört yıllık ilk aşamamızın başlangıcında ABD pazarına yönelik gerçekleştirdiğimiz derinlemesine analiz sonucunda elde ettiğimiz çıktılarla kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturduğumuz stratejik planın bugün meyvelerini topluyoruz. Bu süre içerisinde hedefleri net olarak belirlenmiş birçok etkinlik gerçekleştirdik ve hedeflerimizi büyük ölçüde tutturduk. Ünlü şeflerle tarif videoları, sektör bazlı tadım ve tanıtım etkinlikleri, ulusal ölçekli etkinlik katılımları, medya reklamları, artık gelenekselleşen şef yarışmaları gibi daha çok profesyonelleri hedef alan çalışmaların yanında, özel jette tadım etkinliği, e-spor yarışmacısı sponsorluğu gibi son tüketici odaklı çalışmalar da gerçekleştirdik. Ancak en büyük önemi birlikte yol yürüyeceğimiz ortaklarımıza atfettik.”