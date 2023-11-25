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Turkcell teknolojide Türkiye’nin en parlak yıllarını yazacak

EKONOMİ 25.11.2023, 10:04
Turkcell teknolojide Türkiye’nin en parlak yıllarını yazacak

Turkcell’in geride bıraktığı 30 yılda Türkiye’nin dijitalleşme tarihini yazdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye Yüzyılı’nda yenilikçi stratejilerle teknoloji üreterek geleceği tasarlamaya devam edeceklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2024’te 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Turkcell’in gelecek vizyonunu anlattı. Mobil teknolojilerde Türkiye’nin son 25 yılına damga vuran Turkcell’in geleceği bugünden tasarladığını ifade eden Dr. Koç, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ülkemizin dijitalleşmesindeki liderliğimizi sağlamlaştıracağız. Turkcell, Türkiye Yüzyılı’nda, teknolojide Türkiye’nin en parlak yıllarını yazacak” dedi.

Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün öncü oyuncusu olarak hizmet vermeye başlayan Turkcell’in, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını dijital dönüşümün güçlü oyuncusu olarak kutladığını belirtti. Türkiye’nin halen devam eden dijital yolculuğunda Turkcell’in teknoloji üreterek ve teknolojiye yön vererek geleceği tasarladığını vurgulayan Dr. Koç, şunları kaydetti: “Turkcell’in kuruluşundan itibaren geçen 30 yılı, Türkiye’nin dijitalleşme tarihidir. Turkcell mobil iletişim şirketi olarak başlayıp, entegre haberleşme operatörü ve dijital operatör olarak sürdürdüğü faaliyetlerinde Türkiye’de sektörün gelişmesinde önemli rol üstlendi. Misyonu doğrultusunda sürekli geliştirdiği yetkinlikleriyle Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna destek olan Turkcell, sağladığı teknolojiyle de kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor, dijital ihtiyaçlarını yüksek performansla karşılıyor. Bugün Paycell’den fizy’e, lifebox’tan GAME+’a, BiP’ten TV+’a pek çok dev marka Turkcell’in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle Türkiye’nin çağı yakalamasına önemli katkılar sunuyor. Bu markalar çoğu zaman dünyayı takip eden değil, dünyanın takip ettiği yeni gelişmelere imza atıyor.”

Turkcell ve teknolojinin iki ‘T’sinin hep yan yana olacağı projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Dr. Koç, “Teknoloji çağında rekabet dijital dünyada yaşanıyor. Bu yüzden Türkiye’nin dijital egemenliğini de korumamız gerekiyor. Yenilikçi teknolojilere yapay zekâ, siber güvenlik gibi yeni dikeyler açıp Türkiye’nin verisini korumak ve Türkiye’yi dijitalleştirmek için çalışacağız. Yapay zekâ alanında kendi algoritmalarımızı oluşturacak bir altyapıya sahip olmamız lazım. Turkcell’in 38 milyon kullanıcısı var. Bu çok büyük bir veri. Bu veriyi analiz edip algoritmaları yapay zekâ bazlı güvenli sistemlere evireceğiz” dedi.

“Togg'daki entegrasyon örnek oldu”

Kullanıcılara hizmet veren teknolojilerin insan ve nesne odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Koç, Turkcell’in de içinde yer aldığı Togg’daki teknoloji kullanımının bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Dr. Koç, “Teknolojiyle birlikte insanların yaşam alanları değişiyor. Otomobiller de artık yaşam alanı haline geldi. Togg bir nesne ama insanları destekleyen bir nesne. Başlı başına yerlilik göstergesi olan Togg’un e-Devlet entegrasyonunu yaklaşık iki haftada yaptık. Bir devletin elektronik altyapısını bir arabaya bu kadar kısa sürede entegre etmek büyük bir başarıdır. İlerleyen dönemde BiP’ten video konferansa katılmak da fizy üzerinden müzik dinlemek de mümkün olabilecek. Akıllı cihazlar üzerinden bağlantı kurulan her platformda olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bağlantılı olduğu her yerde Turkcell olacak” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı, Dijitalin Yüzyılı”

Dr. Ali Taha Koç, ilk 100 yılın son çeyreğinde temas ettiği sektörlerin dönüştürücüsü ve ilham kaynağı olan Turkcell’in artık Türkiye Yüzyılı’ndaki hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağını vurguladı. Koç, “Turkcell dünyanın konuştuğu teknolojileri çalışan, test eden ve uygulayan bir şirket. Üretken yapay zekâ, 5G, 6G, nesnelerin interneti (IoT), davranışların interneti (IoB), büyük veri, bulut bilişim Turkcell için geleceğin değil bugünün kavramları. Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümüne tanıklık eden bir şirket olarak Turkcell, bu mirası gelecek 100 yıla taşıma sorumluluğunun bilincinde. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nı ‘Dijitalin Yüzyılı’, ‘Yenilikçi Teknolojilerin Yüzyılı’ haline getirmek. 100’üncü yıldönümü kutlamalarında bir söz verdik; Turkcell, teknolojide ülkemizin en parlak yıllarını Türkiye Yüzyılı’nda yazacak” dedi.

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