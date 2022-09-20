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TurkAz İş Kadınları İstanbul'da buluştu

EKONOMİ 20.09.2022, 14:16
TurkAz İş Kadınları İstanbul'da buluştu

Türkiye – Azerbaycan iş kadınları TurkAz İş Kadınları Platformu çatısı altında İstanbul’da bir araya geldiler. Türkiye'yi temsilen iş insanı Melda Yeter’de katıldığı tanıtım gecesinde yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) -İş dünyası ve cemiyetten seçkin isimlerin katıldığı tanıtım gecesinde Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, ASAM –Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Musa Serdar Çelebi, Kültür Elçileri Derneği Başkanı ve Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın, İş Kadını Amik Çırçır Prese San. Tic. Ltd. Şti ve Yeteroğlu inşaat peyzaj çimento grubun başarılı patronu Melda Yeter, Azerbaycanlı sanatçı Saide Guliyeva ve Ömer Topçu da  konuklar arasındaydı.

Bugüne kadar süregelen iki ülke ilişkilerine iş kadınlarının da katıldığı toplantıda; Azerbaycan’da AQSİA iş kadınarı kurumu, Türkiye’de TurkAz iş Kadınları Platformu güçlerini birleştirerek aynı çatı altında birleşerek önemli bir güne imza attılar diyerek açıklamada bulunan iş insanı Melda Yeter, iki ülkenin tarihler boyu süren ve bugüne kadar pekişerek geldiği  tarihi, siyasi, kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerine  iş kadınları birleşerek yeni güç katacaklarını, iş birliklerini artıracaklarını bu toplantıda duyurduklarını kaydederek, işbirliklerinin artması, sosyal ve kültürel alanda sosyal sorumluluk projeleriyle de birbirini desteklemeyi de hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıya Amik Çırçır Prese San. Tic. Ltd. Şti ve Yeteroğlu inşaat peyzaj çimento grubun başarılı patronu Melda Yeter, Türkiye – Azerbaycan İş Kadınları  Platformu Yönetim Kurulu, Türkiye – Azerbaycan iş Kadınları TurkAz iş kadınları Platformu  çatısı altında yapılan toplantıda hazır bulundular. Toplantıya başta Yegane Guliyeva- Başkan  / AMT Tic.ve San. Ltd.Şti Sahibi, Tuğçe Aydın –Başkan V / Wittour Turizm A.Ş. YK Başkanı, Hülya Vurgun Şahbaz– Genel Sekreter / Doku Art  sahibi, Merve Mollamehmetoğlu- YK Üyesi / Tuğçe Aydın  -Başkan V. /Wittour Turizm YK Başkanı, Esra Öztürk –YK Üyesi / Bilfen Okulları YK Üyesi, Şems Arslan – YK Üyesi / Şems Arslan Butemmetal San ve Tic.A.Ş. YK Başkanı, Betül Gülbahar –YK Üyesi / Global Naturel Gıda San ve Tic AŞ ortağı , Av. Aygün Aliyeva  -YK Üyesi / Era360 Business Consultancy ortağı ve yüzlerce iş insanı katılım sağladı.

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