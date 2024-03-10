Türkan Şoray üreten kadınlar için geldi

Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin onur konuğu Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray Denizlili sevenleriyle buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin dördüncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali dolu dolu geçiyor. Binlerce vatandaşın akın ettiği festivalin görkemli açılışı sonrası onur konuğu olan Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray Denizlili kadınlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Sevenlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisi altında salona gelen Türkan Şoray böylesi önemli bir festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sevenlerine “Canımsınız” diye seslenen Şoray, “Böylesine bir kalabalığın beni karşılamasından o kadar mutlu oldum ki, gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum sizlere doyamadım. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde Türk Sineması’nın efsanesi Türkan Şoray’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, “8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İnşallah birlikte el ele birçok güzellikleri yapmayı Allah’ım nasip etsin. Üreten Kadınlar Festivalimiz başarılı, hayırlı olsun. Sultanımızı güçlü bir şekilde karşıladınız, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Zolan ve beraberindekiler programın sonunda ünlü sanatçı Şoray ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin akşamki programında ise sevilen sanatçı Dilek Türkan sahne aldı, sevenleriyle buluştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan’ın da katıldığı gecede Türkan sevilen eserlerini seslendirirken, konsere katılanlar unutulmaz performansa tanıklık etti. Başkan Osman Zolan, günün anısına Dilek Türkan’a üzerinde Denizli Horozu bulunan kaide hediye etti. Denizlili kadınlar ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü unutulmaz kılan Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Masterchef Danilo Zanna söyleşiye katılacak

Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde 9 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de Prof. Dr. Itır Erhart Sosyal Girişimcilik adlı workshop da vatandaşları bilgilendirecek. Akşam saat 20.00’de ise sevilen şarkıcı Elif Buse Doğan eserlerini Denizlililer için seslendirecek. 10 Mart Pazar günü saat 13.00’te ise Masterchef Danilo Zanna söyleşiyle sevenleriyle bir araya gelecek. Saat 15.00’de de sevilen klinik psikolog Beyhan Budak merak edilenleri yanıtlayacak.

Final konseri: Zara

Festivalin kapanışı ise muhteşem bir konserle taçlanacak. Pazar günü saat 17.00’de Türk Halk Müziği’nin usta ismi Zara sahne alacak. Öte yandan uzman isimler seramik sanatı, sağlıklı beslenme ve girişimcilik konularında workshop ve eğitimlerle 3 gün boyunca Denizlililerle olacak. Tiyatro gösterilerinin yanı sıra çocuklar içinde festival boyunca sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak.

260 girişimci kadın stant açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin dördüncüsünü 8 Mart’ta açmıştı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalde 260 kadın el emeği göz nuru ürünleri için stant açarken, konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden tiyatro gösterilerine rengarenk geçecek festival 10 Mart’ta sona erecek.