Türk yatırımcıların yeni rotası Amerika

Son yıllarda Türkiye’deki yatırımcılar ürün ve hizmetlerini Amerikan pazarına açmak için yüksek bir talep gösteriyor. Geniş pazar imkânı Amerika’yı yatırımcıların gözdesi haline getiriyor.Muhammed TAŞÇILAR / ABD (İGFA) - Amerika’da şirket kurmaya giden yolda hangi adımlar izlenmeli? Yatırım yapmak kolay mı; riskleri neler?

ABDpost.com muhabiri Muhammed Taşçılar tüm bu soruları Social Enterprises LLC COO’su Mustafa Emre Selek’e sordu.

Faaliyetleri uluslararası boyuta taşımanın girişimcilerin hayali olduğunu ifade eden Mustafa Emre Selek, "Yurtdışında özellikle Amerika gibi dev bir pazarda yatırım yapmak çok boyutlu planlama gerektiren bir süreç. Bu süreçte adlandırmadan şirket türünü seçmeye, kurulacak eyaleti belirlemekten ilk maliyetleri hesaplamaya kadar her aşama özenli ve detaylı planlama gerektiriyor. Bunun yanında, müşterilerimize öncelikle bir pazar araştırması yapmalarını ve bir iş planı hazırlamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Amerika’da şirket kurmak isteyen firmaların hepsinin markalaşma sürecini tamamlamış yeni girişimciler ve KOBİ'lerin Amerika pazarına ilgi gösterdiğini belirten Selek, Amerika’da şirket kurma sürecine yönelik bilgilerde verdi.

Selek, "Tek başına operasyonlarını Amerika’ya taşımak isteyen girişimcilere tavsiyemiz şirketlerini kuracakları eyaletle sürekli irtibatta kalmaları ve şirket kurma gereksinimlerini tamamladıklarına emin olmaları olacaktır. Şirketlerini kurdukları andan itibaren ihtiyaç duydukları EIN, ITIN gibi numaraları almaları, gerekli lisans ve izinleri temin etmeleri ve sorumlu olacakları vergi oranları ve beyan tarihlerini bilmeleri ve takip etmeleri de oldukça önemli. Aksi bir durumda eyaletleri tarafından cezalarla, vergi borçlarıyla ve faizli ödemelerle karşılaşabilirler. 1500’ün üzerinde şirketi kurma deneyimi olan bir firma olarak tavsiyemiz, sizin ihtiyaçlarınızı anlayan ve süreç konusunda uzman bir ekiple çalışmanız olacaktır. Social Enterpriseses LLC olarak biz müşterilerimize aynı gün içinde şirketlerinin açılış müjdesini veriyor, gerekli belge ve bilgileri taraflarına iletiyor ve onları süreç hakkında detaylıca bilgilendiriyoruz. Talep ederlerse vergi ödemeleri, banka hesabı açma ve EIN-ITIN numaralarını almaları noktasında da hizmet vermekteyiz" diye konuştu.