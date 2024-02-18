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Türk üzümlü kekleri İngilizlerin beş çayı tercihi oldu

EKONOMİ 18.02.2024, 12:05
Türk üzümlü kekleri İngilizlerin beş çayı tercihi oldu

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 17’lik artışla 857 milyon dolardan 1 milyar 4 milyon dolara çıkardı ve ihracatta 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadı. İngilizlerin beş çayındaki tercihi Türk üzümlü kekler oldu.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan yedinci birlik olurken, EİB çatısı altında 1 milyar doları aşan gıda sektörleri kuru meyveyle birlikte dörde yükseldi.

Dünya’nın kuru meyve ambarı olduklarını, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya birincisi olduklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Bölgesi’nden kuru meyve ihracatında ilk kez 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını, üretimden gelen güçleriyle 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak bu başarıyı yakaladıklarının altını çizdi.

Ege Bölgesi’nde son 30 yıllık süreçte kuru meyve üretiminin büyük bir artış gösterdiğini anlatan Işık, “Çekirdeksiz kuru üzümde 100 bin ton seviyesindeki üretimimiz bugün 300 bin ton seviyesine ulaştı. 30 bin tonluk kuru incir üretimi 90 bin tonlara yükseldi. Son 30 yıllık dönemde üreticilerimiz, ihracatçılarımız, tüccarlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, üniversitelerimiz, araştırma enstitülerimiz sektörümüzün tüm unsurlarının gayretleriyle ihracatta bugün 1 milyar doları aştık. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. 2024 yılı sonu için belirlediğimiz 1,1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

İHRAÇ FİYATLARIMIZI YÜKSELTTİK ÜRETİCİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK

Türkiye genelinde her yıl 500 bin ton kuru meyve ihracatına imza attıklarına vurgu yapan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu başarı sürdürülebilirliğin en güzel örneği. Bu sene iştigal sahamızdaki ürünlerin rekoltelerinde yüzde 25-40 arasında düşüşler vardı. İhracatçılar olarak ortalama ihraç fiyatlarımızı yukarı taşıdık. Kuru meyve sektöründe 2,44 dolar olan kilogram başı ortalama ihraç fiyatımızı 2,75 dolara çıkardık ve üreticilerimizin rekoltedeki kayıplarını telafi etmelerini sağladık, üreticilerimizin yüzünü güldürdük.”

Kuru meyve ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı atıştırmalıklar olarak tanımlandığına dikkati çeken Başkan Işık, Türkiye’de kuru meyve tüketiminin artırılması için devlet destekli projelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ege Bölgesi’ndeki kuru meyve ihracatında; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı toplam ihracatın yüzde 94’ünü oluşturdu.

Ege Bölgesi’nden yapılan kuru meyve ihracatında ilk sırayı 481 milyon dolarlık tutarla çekirdeksiz kuru üzüm alırken, kuru üzüm ihracatından elde edilen döviz miktarı yüzde 15 artış gösterdi.

Öte yandan İngilizlerin beş çayındaki tercihi Türk üzümlü kekler oldu. Ege Bölgesi’nden çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında İngiltere 112 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini korudu. Hollanda’ya 60 milyon dolarlık, Almanya’ya 56 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ettik. Egeli ihracatçılar 78 ülkeye kuru üzüm ihraç etti.

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