Türk Telekom’un Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı

Türk Telekom’un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı.ANKARA (İGFA) - Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen, sektörde kariyer hedefi bulunan ve alanında uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen gençler için düzenlenecek Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 21 Temmuz’a kadar devam edecek.

Türkiye’nin gençlere en fazla yatırım yapan şirketlerinden Türk Telekom, gelecek nesillerin kariyer gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 14-23 Ağustos tarihleri arasında olacak. Geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken kamp sonunda yapılacak yarışmada, dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nın Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonuna katkı sağlamak amacında olduğuna dikkat çeken Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural şu açıklamayı yaptı: “Türk Telekom olarak alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamayı misyon ediniyoruz. Yürüttüğümüz projelerle bilgi birikimimizi ve tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber ediyor, ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından siber güvenlik alanında uzmanlarımızı ve gençlerimizi bir araya getirerek onlara eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz. “