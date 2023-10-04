Türk tekstil sektörü ABD’den aldığı payı büyütecek

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), hedef pazarı olan ABD’ye odaklandı. 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen ‘’LA Textile Show Eylül 2023’’ fuarına katılan 13 tekstil firması önemli siparişler alırken, yeni bağlantılar da edindi.BURSA (İGFA) -Trend alanı organizasyonu ile fuarda sektörümüze yönelik farkındalığın arttırılması, Türk ürünlerine dikkat çekilmesi ve alıcı çalışmaları yapılmasını hedefleyen UTİB, standında katılımcıların en son trendleri yansıtan kumaş ve sürdürülebilir tekstil ürünlerinden örneklerle özel bir tasarım sergiledi.

Fuarı ve sektörü değerlendiren UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “2022 yılında tam 199 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptık. 7,8 dolar seviyesinde kilogram ihracat değerine ulaştık. Sektörün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve ekoloji dostu çevreci üretim gibi konularında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu fuarda da bu özelliklere sahip ürünlerimizi sergiledik. Birliğimizin oluşturduğu trend alanı da dikkat çekerek yabancıların ilgi odağı oldu. Katma değerli üretim, etkin yurt dışı fuar katılımları, ticari alım heyetlerinin de desteğiyle ihracatımızı artırmak, katma değerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

TEKSTİLDE EN AZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

ABD’nin tekstil sektörü için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Taşdelen Engin, “Hazır giyim sektörüyle birlikte 31,6 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçı sektörüyüz. Yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dış̧ ticaret fazlasıyla Türkiye’ye en fazla döviz girdisi sağlıyoruz. İki sektör olarak geçen yıl ABD’ye 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik ABD 2022 yılında Dokunmamış mensucat ürün gruplarında 2,1 milyar dolar ithalat gerçekleştirirken, Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 128,1 milyon dolar oldu. Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesine yaptığımız ihracat tutarını yeterli bulmuyoruz. Kaliteli, inovatif, sürdürülebilir üretim gücümüzü bu pazarda daha net gösterip sadece tekstilde en az 1 milyar dolarlık ihracata ulaşabiliriz” diye konuştu.