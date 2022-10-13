Türk teknoloji şirketlerinin global kapısı Dubai’de açıldı

Teknoloji şirketlerinin, başta Asya ve Ortadoğu olmak üzere dünya pazarına açılmasını sağlayacak Dubai Teknoloji Pazarlama Ofisi hizmete girdi.İSTANBUL (İGFA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark önderliğinde kurulan ve 5 üniversitenin yer aldığı Starcamp Global çatısı altında açılan ofis ile yerli şirketlerin global pazarda etkinlikleri arttırılacak.

Bu yıl 42'ncisi düzenlenen bilişim ve yazılım sektörüne yönelik Gitex Global fuarına da ev sahipliği yapan Dünya Ticaret Merkezi (DWTC) içindeki Dubai Teknoloji Pazarlama Ofisi’nin açılışına T.C Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay, yine Dubai Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız, Starcamp Global FZE ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci’nin yanı sıra Türkiye’den önemli STK’ların ve teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Starcamp Global himayesinde kurulan ofisin açılışında konuşan Türkiye Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç, “Uluslararası şirketlerin bölgesel ofisleri Dubai’de faaliyet gösteriyor. Bu da şirketlere çok ciddi bir pazar ve sıçrama tahtası sunuyor” dedi.

Starcamp Global FZE ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise ofis aracılığıyla bilişim şirketlerinin daha rahat global pazara erişebileceklerinin altını çizdi.