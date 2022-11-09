Türk su ürünleri sektörünün tadım etkinliğine tam puan

Türkiye’nin tek su ürünleri ve teknolojileri fuarı Future Fish Eurasia, 3-5 Kasım’da Fuarİzmir’de düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, standında Şef İbrahim Önen tarafından gerçekleştirilen tadım etkinliği ise yoğun katılımla gerçekleşti.

Future Fish Eurasia Fuarı kapsamında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Su Ürünleri Sektörü Paneli”nde su ürünleri sektörünün üretim, ihracat ve tüketimi konuşuldu.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “2023 yılı ihracat hedeflerini ilk önce yakalayan sektörlerin başında geliyoruz. Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yüzde 70’ini Egeli ihracatçılarımız gerçekleştirirken, bugünkü başarımıza en fazla katkıyı sağlayan Muğla ve İzmir ise toplam su ürünleri ihracatımızın yüzde 62’sini gerçekleştiriyor. Türkiye geneli 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde su ürünleri ihracatımız yüzde 20 artışla 1 milyar 322 milyon dolara yükseldi. Son bir yılda ise 1 milyar 650 milyon dolar su ürünleri ihraç ettik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüzün toplam ihracatı 4 milyar doları geçti.” dedi.

SU ÜRÜNLERİ GIDA SEKTÖRLERİ ARASINDA LİDER

Kızıltan, Omega-3 deposu Türk somonunun 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 122’lik artışla 259 milyon dolarla su ürünleri ihracatının yıldızı olduğunu söyledi.

10 aylık su ürünleri ihrcatında 240 milyon dolarla Rusya, 152 milyon dolarla İtalya, 132 milyon dolarla Birleşik Krallık öne çıktığını belirten Kızıltan, "Ekim ayında EİB’nin toplam ihracatı yüzde 5 kayıp yaşarken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 13’lük ihracat artışıyla 129 milyon dolar ihracata ulaştı. Son bir yıllık dönemde yüzde 26 artışla 1 milyar 567 milyon dolarlık ihracatla gıda sektörleri arasında lider konumundayız. Bugün tüketicilerimiz kaliteli ve uygun fiyatlardan, ağırlıklı olarak levrek, çipura, alabalık, Türk Somonu gibi ürünleri yılın 12 ayı bulabiliyor ve tüketilebiliyor ise, bu balık çiftliklerimiz sayesinde. Türkiye’de su ürünleri üretiminin yüzde 59’unu yetiştiricilik ürünleri oluşturuyor" diye konuştu.

Türkiye’nin, dünya levrek ve çipura ihracatında en büyük ikinci ihracatçı, alabalık, levrek ve çipura üretiminde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olduğunu vurgulayan Kızıltan, Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra başta somon olmak üzere ihracatımız çok arttığını söyledi.