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Türk şekerleri dünyayı tatlandırdı

EKONOMİ 12.12.2023, 11:26
Türk şekerleri dünyayı tatlandırdı

Türkiye’nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde yüzde 12'lik artışla 1 milyar 939 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 184 ülkeye şekerleme ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.İZMİR (İGFA)  -Anadolu coğrafyasında yetişen ürünlerden imal edilen, yüzlerce yıllık geçmişi olan şekerleme, lokum, helva sektörü dünyanın ağzını tatlandırıyor.

Türkiye’nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde 2 milyar dolara yaklaştı. 2022 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 735 milyon dolar olan şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı 2023 yılında yüzde 12 artış gösterdi ve 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin şekercilik mamulleri ihracatının 2022 yılının ocak – ekim döneminde 920 milyon dolar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 15,5’luk artışla 1 milyar 43 milyon dolara yükseldiğini belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatında ise; ihracat rakamının 815 milyon dolardan 896 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak 2022 yılının ocak-kasım döneminde 10 milyar 340 milyon dolarlık ihracatla gıda sektörleri arasında açık ara ihracat lideri olduklarının altını çizen Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; “2023 yılının 11 aylık döneminde sektörümüzün ihracatı yüzde 9’luk artışla 11 milyar 274 milyon dolara yükseldi. Şekerleme ürünleri sektörümüzün toplam ihracatından yüzde 17 pay aldı. 2023 yılı sonunda 13 milyar dolar, 2024 yılında ise 15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.”

EGE BÖLGESİ’NİN ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 69 ARTTI

2023 yılında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin şekercilik ürünleri ve çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatında daha başarılı bir performans ortaya koyduklarına değinen Başkan Öztürk, “Şekercilik ürünleri ve çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatımız 49 milyon dolardan 84 milyon dolara yükseldi. Türkiye genelinde yüzde 12’lik artış hızı, Ege Bölgesi’nde yüzde 69’a ulaştı” şeklinde konuştu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden yapılan çikolatalı şekercilik mamulleri ihracatı 2022 yılının ocak – kasım döneminde 41 milyon dolar iken, 2023 yılının 11 aylık döneminde 73 milyon dolara çıktı. Şekercilik mamulleri ihracatı da 7,8 milyon dolardan 10,4 milyon dolara yükseldi.

ÇİKOLATALI ŞEKERLEME ÜRÜNLERİNDE EN ÇOK İHRACAT IRAK, ABD VE İRAN’A OLDU

Türkiye’nin çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatında ilk sırada 136 milyon dolarlık taleple Irak yer aldı. Irak’ı,59 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri ve 52 milyon dolarla İran takip etti. Suudi Arabistan’a çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı yüzde 377’lik artışla 9 milyon dolardan 43,6 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin çikolatalı şekerleme ihraç ettiği ülke sayısı 184 oldu.

Şekercilik mamulleri ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 195 milyon dolarlık performansla birinci ülke olurken, Türkiye, İngiltere’ye 96 milyon dolarlık, Irak’a 71 milyon dolarlık şekercilik ürünleri ihraç etti.

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