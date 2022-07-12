Türk Prysmian'dan 'sürdürülebilirlik' webinarı

Prysmian Group, global olarak organize ettiği “Sürdürülebilirlik Haftası” etkinliklerini tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Prysmian Kablo’nun bulunduğu MEAT Bölgesi’nin de aktif olarak yer aldığı organizasyon, 20-24 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya lideri Prysmian Group, Sürdürülebilirlik Haftası 2022 (Sustainability Week) kapsamında, küresel çaptaki etkinlikler dizisini tamamladı.

Ana teması “Çevre ve Yerel Topluluklarla Bağları Güçlendirmek” olan ve 20-24 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Haftası webinar etkinliği binlerce kişi tarafından takip edildi.

Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, Prysmian Group’un gerçekleştirdiği dünya çapındaki bu etkinliğin, grup olarak sürdürülebilirliğe verdikleri önemi net biçimde gösterdiğini ifade etti. Özcan, “Global bir grubun parçası Türk Prysmian Kablo olarak sürdürülebilirliği odağında tutan böylesine anlamlı bir etkinlikte aktif olarak yer aldığımız için oldukça mutluyuz. Önümüzdeki süreçte de sürdürülebilirlik konusu her zaman yol haritamızın temelinde olacak ve bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.