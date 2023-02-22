Türk organik lezzetleriyle Avrupalılara lezzet şöleni

Yeşil bir dünya için sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarından birinin organik üretimi artırmak olduğuna inanan Türk organik sektörü, dünyanın en büyük organik fuarı BioFach'a 42 firmayla katıldıİZMİR (İGFA) - BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda, Türk organik gıdalarını dünyanın beğenisine sundu.

Yıllık 1,6 milyon ton organik gıda üretimimiz olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde 121 milyar Avro’luk bir hacme ulaşan organik sektöründen yüzde 1 pay almayı hedeflediklerini, Bu yıl 14-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen BioFach Fuarı’na bu amaçla çeyrek asırdır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye Marka standında Dünyaca Ünlü Türk Şef İbrahim Önen’in, Türk organik ürünleriyle; organik severlere geleneksel Türk mutfağıyla Batı mutfağının harmanlandığı birbirinden lezzetli yemekler hazırlayıp ziyaretçilerin hem gözüne hem de midesine hitap ettiğini vurgulayan Eskinazi, “Avrupalılara bir lezzet şöleni yaşattık. Milli katılım organizasyonumuzla 16, bireysel 26 olmak üzere toplam 42 Türk firmamız BioFach Fuarı’na katıldı. Türk firmaları yoğun olarak; kuru meyve, tahıl ve bakliyat, dondurulmuş gıda, fındık, meyve suyu ürünlerini sergiledi. Fuar, 95 ülkeden 2 bin 765 firma ve 135 ülkeden 36 bin ziyaretçiyi buluşturdu.”

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI 3 ÜLKE ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye’de 49 bin çiftçinin 352 bin hektar alanda, 267 tür ve 1,6 milyon ton organik ürün ürettiği bilgisini paylaşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye’de organik üretime ayrılan alanlar yüzde 1,7 ile dünya ortalamasının üzerinde. Organik üretici sayısında AB’de 3., dünyada 12. Sıradayız. Ege Bölgesi organik üretim ve ihracatında lider konumda. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’i Ege Bölgesi’nden gerçekleştiriliyor. Yıllık 3 milyon tona yakın organik ürün ithal eden Avrupa Birliği’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 7. Sıradayız, hedefimiz bu listede ilk üçe girmek” diyerek sözlerini noktaladı.