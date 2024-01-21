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Türk moda endüstrisi ihracat için harekete geçti

EKONOMİ 21.01.2024, 08:56
Türk moda endüstrisi ihracat için harekete geçti

Dünya ekonomisindeki resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru nedeniyle sancılı bir süreçten geçen, 2023 yılında ihracatta yüzde 9 kan kaybı yaşayan Türk moda endüstrisi, ihracattaki düşüşü durdurmak için 2024 yılında pazarlama atağını en güçlü pazarı Almanya’dan başlatıyor.İzmir (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 23-25 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya’da gerçekleşecek Munich Fabric Start the Source Fuarı’na 10 firmayla milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor.

ALMANYA’NIN KONFEKSİYON İTHALATI YÜZDE 11,5 DÜŞTÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin konfeksiyon ihracatındaki düşüşle, Almanya’nın konfeksiyon ürünleri ithalatındaki düşüşün birbiriyle uyumlu olduğuna dikkati çekti. Sertbaş, “Almanya 2022 yılında 52 milyar dolarlık hazırgiyim ürünleri ithal etmişken, 2023 yılındaki ithalatı yüzde 11,5’lik daralmayla 46 milyar dolara indi. Bizim hedefimiz daralmaya rağmen Almanya pazarındaki konumumuzu korumak, Munich Fabric Start the Source Fuarı’nda bu amaçla 3 gün boyunca 2025 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonlarımızı perakende zincirlerinin satın almacılarının beğenisine sunacağız” diye konuştu.

Türk hazırgiyim sektörünün 2023 yılındaki tüm olumsuz koşullara rağmen 19 milyar 253 milyon dolarlık ihracat performansıyla en çok ihracat yapan üçüncü sektör olduğu bilgisini paylaşan Sertbaş, dünya ekonomisindeki resesyonun geçmesi, savaşların sona ermesi, Türkiye’de yüksek enflasyonun kontrol altına alınması ve döviz kurlarının üzerindeki baskının kalkması halinde 2024 yılının ikinci yarısından umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

UĞUZ: “4 FUAR, 1 ALIM HEYETİ PLANLIYORUZ”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, EHKİB’in ihracatındaki erimeyi durdurmak ve tekrar artışa geçirmek için 2024 yılında Almanya ve Fransa’da 4 fuara milli katılım organizasyonu yapacaklarını, İtalyan alıcılarla Türk ihracatçılarını da İzmir’de Alım Heyeti Organizasyonunda bir araya getireceklerini dile getirdi.

Türk moda endüstrisi olarak 2023 yılında Almanya’ya 3 milyar dolarlık ihracat yaptıkları bilgisini veren Uğuz, “Almanya’ya EHKİB’ten yaptığımız ihracat ise 300 milyon dolar oldu. Almanya hem Türkiye genelinde hem de Ege Bölgesi’nde en büyük ihraç pazarımız. Almanya’nın konfeksiyon ürünleri ithalatında üçüncü büyük tedarikçiyiz. Ekonomiler güçlendiğinde talep oluştuğunda ithalatçıların tercihi olabilmek için Almanya’da fuarda yerimizi alacağız” şeklinde konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, pazarlama faaliyetlerine şubat ayında Fransa’da düzenlenecek olan PV Paris Fuarı’yla devam edecek. EHKİB, PV Paris Fuarı’nda 26 firma ile Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirecek.

Munich Fabric Start the Source Fuarı’na; “BETA KONF.TEKS. İHR.İTH.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ., DE TASARIM A. Ş., EVOTEKS TEKSTİL KONF.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., EKOLTEKS TEKSTİL KONF. SAN.T.C.A.Ş., İYA TEKSTİL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ., KREATEKS TEKSTİL A.Ş., MD TEKSTİL KONF.TUR.SAN. VE TİC.A. Ş., MEBA GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., SEYFELİ DIŞ TIC. LTD. STI., TAYRA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.” firmaları katılarak 2025 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını tanıtacak.

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