Son Dakika

Türk moda endüstrisi Fransa’da mevcudunu koruyacak

EKONOMİ 04.02.2024, 12:45
Türk moda endüstrisi Fransa’da mevcudunu koruyacak

Türk moda endüstrisi, dünyadaki resesyon, Türkiye’deki artan maliyetler ve enflasyon altında kalan döviz kuru nedeniyle 2023 yılında tarihinin en zor yıllarından birini geçirdi.İZMİR (İGFA) - 2023 yılında Türkiye genelinde yüzde 9,2’lik kayıpla ihracatı 21 milyar 193 milyon dolardan 19 milyar 253 milyon dolara gerileyen Türk moda endüstrisi güçlü ihraç pazarından Fransa’daki konumunu korumak için Paris’te 06-08 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na gidiyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında Munich Fabric Start the Source Fuarı ile başlattığı tanıtım atağının ikinci halkasını Fransa’da ekleyecek.

Paris’te 6 -8 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 16. kez üstlendiklerini dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk moda endüstrisinden 26 firmayla dünyanın en prestijli moda fuarlarından olan PV Fuarı’nda yerlerini alacaklarını, yıllık 29 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Fransa’da konumlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

FRANSA’NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİSİYİZ

“Fransa’nın hazırgiyim ithalatında güçlü bir tedarikçiyiz” diyen Sertbaş, “Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından Fransa’nın en 4.büyük giyim tedarikçisi konumundayız. 2023 yılında Türkiye genelinde 1 milyar 90 milyon dolar ihracat yaptık. Fransa’nın hazırgiyim ithalatı 2023 yılında yüzde 3,5 daralarak 30 milyar dolardan 29 milyar dolara düştü. Fransa pazarı büyümediği için mevcudumuzu korumak için müşterilerimizle güçlü bağlar kurmak zorundayız. PV Fuarına katılım bu noktada çok kıymetli. 2023 yılı temmuz ayındaki PV Fuarı’na 23 firmayla katılmıştık, bu sefer 26 firmayla katılıyor olmamız Türk moda endüstrisinin Fransa pazarından vazgeçmeyeceğinin göstergesi. 2024 yılında Fransa’ya 1,1 milyar dolarlık ihracat seviyemizi korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, 23-25 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya’da gerçekleşen Munich Fabric Start the Source Fuarı’ndaki izlenimlerini paylaştı. Uğuz, Avrupa’da devam eden durgunluk ve Alman ekonomisinin 2023 yılındaki yüzde 0,3’lük daralmasının etkilerini Munich Fabric Start the Source Fuarı sırasında gözlemlediklerini, bu fiili durumun hazırgiyim sektöründe talep düşüklüğünün 2024 yılı ilk yarısında da devam edeceği beklentisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Bu tabloyu tersine çevirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Uğuz, “Bu tabloyu pozitife çevirmenin yolu müşteriye ulaşmak için daha fazla fuara katılmak, müşteriye yakın olmak, rakip üreticilerin durumunu analiz etmekten geçiyor. 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde PV Manufacturing Paris fuarına katıldıktan sonra 6-9 Mayıs 2024 tarihlerinde İtalya’dan bir Alım Heyeti’ni İzmir’de ağırlayacağız” diye görüş belirtti. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 24 36
6. Antalyaspor 24 34
7. Başakşehir 24 33
8. Kasımpasa 23 32
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Boluspor 21 32
9. Gençlerbirliği 20 31
10. Erzurumspor 21 26
11. Manisa FK 21 24
12. Ümraniye 21 24
13. Keçiörengücü 21 23
14. Adanaspor 21 20
15. Tuzlaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. West Ham United 22 36
7. Brighton 23 35
8. M. United 22 35
9. Newcastle 23 33
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Fulham 23 26
13. Bournemouth 21 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 21 22
16. Luton Town 22 20
17. Nottingham Forest 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 22 34
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 22 29
11. Osasuna 22 26
12. Deportivo Alaves 23 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6