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Türk mobilya ihracatçıları Suudi Arabistan ve Fas ile masaya oturdu

EKONOMİ 24.05.2023, 14:51
Türk mobilya ihracatçıları Suudi Arabistan ve Fas ile masaya oturdu

10 milyar dolar ihracat ile dünyanın ilk 5 ihracatçısı içinde yer almayı hedefleyen Türk mobilya sektörü Uluslararası Mobilya Fuarı MODEKO’da ithalatçılara yeni nesil mobilyalarını tanıttı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de katma değeri yüksek projeleriyle sektörün bölgedeki merkezi konumunda olan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, fuar ile eş zamanlı Ticaret Bakanlığı kanalıyla Suudi Arabistan ve Fas’tan Alım Heyeti Organizasyonu düzenledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2023’ün ilk 4 ayında Türkiye geneli mobilya ihrcatının 1,4 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "2022 yılında Fas’a yüzde 16 artışla 92 milyon dolar, Suudi Arabistan’a yüzde 720 artışla 41 milyon dolarlık ihracat yaptık. Suudi Arabistan ile ülkemiz arasında başlayan yeni dönem ihracatımıza da olumlu olarak yansıyor. 17 Mayıs’ta (fuarın ilk günü) Suudi Arabistan ve Fas’tan 7 yabancı firma ile 40’a yakın Türk mobilya ihracatçısı firmamız 200’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ve aldığımız geribildirimler doğrultusunda iki ülkeye toplam ihracatımızı kısa vadede 250 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. Diğer günlerde ise fuar ziyareti ve firma/tesis ziyaretleri gerçekleştirildi. Fuar süresi boyunca EİB info standında Birliğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

Mobilya sektöründe Türkiye geneli 2,8 dolar olan ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Gürle, "Bu yüzden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz MODEKO’da “Alım Heyeti Organizasyonu” yanında, “Tasarım Buluşma Noktası” programını gerçekleştirdi. MODEKO Fuarı’nda bu sene 3’üncüsü düzenlenecek Ezber Bozan Tasarım Yarışması tanıtımı yapıldı, geçmiş senenin dereceye giren tasarımları sergilendi. Birliğimiz Türkiye’de sektörümüzdeki bütün projelerin yürütüldüğü bir merkez konumunda. Biz Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak hem ihracata yönelik uluslararası hem de yurtiçindeki sorunları çözmek için yoğun emek harcıyoruz. Projelerimizle, etkinliklerimizle, alım heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, ulusal/uluslararası fuar katılımlarıyla bütün koordinasyonu sağlıyoruz. Ayrıca, MODEKO Fuarı bölgemizin en önemli fuarları arasında, fuarımızın önümüzdeki yıllarda başarılarının ve katılımcılarının memnuniyetinin artması için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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