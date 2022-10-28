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Türk markalarını büyüten 'Bayim Olur musun' fuarı açıldı

EKONOMİ 28.10.2022, 13:38
Türk markalarını büyüten 'Bayim Olur musun' fuarı açıldı

20 yıldır Türk markalarının franchise ve markalı bayilik sistemiyle, yurt içi ve yurt dışına yayılarak büyümelerine olanak sağlayan, bugüne kadar birçok markanın bu anlamda başarı hikayelerinde direkt rol alan 20. Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Medyafors Fuarcılık organizasyonu, Ufrad Franchising Derneği desteği ve REDSTONE ana sponsorluğunda düzenlenen fuar, markaları ve yatırım fırsatı arayan girişimcileri tek çatı altında buluşturdu.

Medyafors Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Hakan Ömer Gider’in açılış konuşmalarını yaptığı 20. Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem’in ev sahipliğinde, Global Restaurant Group A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Şenol, Redstone Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, UFRAD Franchising Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Polat’ın katılımı ile açıldı.

20 yıldır franchising ve markalı bayiliğin Türkiye’ye yayılmasında vesile olan Özhan Erem’e ve sektörün değerlerini korumaya yardımcı olarak büyümesi için açılmış olan UFRAD Derneği Başkanı Mustafa Aydın’a teşekkürlerini ileten Global Restaurant Group A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Şenol, en büyük arzularının tüm Türk markalarının dünyada her ülkede başarılı bir şekilde gururlandırması olduğunu söyledi.

Yıllar içinde bilinen tanınan hatta ünlü birçok markanın, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda büyüdüğünü belirten Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem ise geçen 20 yıl boyunca, franchise sektörünün gelişmesine önderlik eden, birçok farklı sektörden binlerce markanın yer aldığını kaydetti. Erem, "Türkiye’den ve dünyanın her yerinden yüz binlerce yatırımcı adayının ziyaretçi olduğu Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Medyafors “Kazandıran Buluşmalar Ayarlar” diyerek altını çizdiğimiz kurum kimliğimizin bir yansıması. Kazandıran buluşmaları ayarlayan bu değerli fuarın katılımcı markalarımız ve girişimciler için verimli ve başarılı geçeceğine inanıyor bol kazançlı fuarlar diliyorum" dedi.

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