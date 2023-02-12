Türk sanayisinin ve ihracatına adını altın harflerle yazdıran, İzmir merkezli büyük holdinglerden Yaşar Holding ve Yaşar Üniversitesi'nin Kurucusu, Türk ihracatının duayen ismi Selçuk Yaşar vefat etti.İZMİR (İGFA) - İzmir merkezli en büyük holdinglerden Yaşar Holding ve Yaşar Üniversitesi’ni Türk ekonomisine kazandıran, Türk ihracatının duayen ismi Selçuk Yaşar (98) vefat etti.

Selçuk Yaşar’ın 1945 yılından bugüne Yaşar Holding’in hikayesini başarılı bir şekilde yazdığına işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir ve Türkiye’ye eşsiz hizmetleri olmuş, DYO, Pınar Süt, Pınar Et, Çeşme Altınyunus, Viking Kâğıt, Yaşar Üniversitesi, Yaşar Dış Ticaret A.Ş. gibi markaları Türk ekonomisine kazandırmış, İzmir ve Karşıyaka sevdalısı bir sanayici ve ihracatçıyı ebediyete uğurlamaktan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak Selçuk Yaşar’a, 2007 yılında Türkiye ihracatına yaptığı katkılar nedeniyle ‘Ege İhracatçı Birlikleri Onur Ödülü’ verdikleri bilgisini paylaşan Eskinazi, “Bu ödülü verme kararını 2007 yılında aldığımızda aklımıza gelen ilk isim Selçuk Yaşar’dı. Sonraki yıllarda Rahmetli Selçuk Yaşar kadar Türk ihracatına ve sanayisine katkısı olan ikinci İzmirli bir sanayici aklımıza gelmediği için ödülü sonraki yıllarda vermeme kararı aldık. ‘Ege İhracatçı Birlikleri Onur Ödülü’ alan tek ihracatçı ve sanayici olarak Ege İhracatçı Birlikleri tarihinde Değerli Büyüğümüz Selçuk Yaşar’ın yeri bir başka. İzmirli ihracatçılar olarak kalbimizde böylesine özel bir yeri olan Selçuk Yaşar’ın İzmir ve Türk ekonomisine katkılarını unutmayacağız” diye konuştu.

Selçuk Yaşar’ın cenazesinin 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak olup, Soğukkuyu Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.