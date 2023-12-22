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Türk ihracatçısının hedefi Hindistan pazarında büyümek

EKONOMİ 22.12.2023, 09:54
Türk ihracatçısının hedefi Hindistan pazarında büyümek

Türk ihracatçıları, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan ve ekonomisi her geçen gün büyüyen Hindistan pazarında konumunu güçlendirmek istiyor.İZMİR (İGFA) - Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) yetkilileri ve Hintli iş adamlarından oluşan bir heyetle Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Hindistan arasında dış ticareti geliştirme konusunda görüş birliği oluştu.

Türkiye ile Hindistan arasında tarih boyunca çok iyi ilişkiler olduğuna işaret eden Başkonsolos Vinito, iki ülke arasındaki dış ticaretin artması için karşılıklı ziyaretlerin, buluşmaların kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’den Hindistan’a 2023 yılının 11 aylık döneminde 1 milyar 230 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Hindistan’a ihracatın çok daha fazla artmasını hedeflediklerini söyledi.

“Tarım sektörü olarak 2023 yılının 11 aylık diliminde Hindistan’a 207 milyon dolarlık, yaş meyve sebze sektörü olarak ise 80 milyon dolarlık ihracat yaptık” diyen Uçak, “Türkiye’den Hindistan’a en çok elma ihraç ediyoruz. Hindistan’a elma ihracatı iki ülke arasında imzalanan bir protokol sayesinde güçlü bir şekilde devam ediyor. Benzer protokolün nar, üzüm, kiraz ürünleri içinde yapılmasını istiyoruz. Bu sayede Hindistan Türk lezzetlerine kavuşacak, bizde ihracatta yeni ve güçlü bir pazar kazanacağız. Türkiye ve Hindistan hükümetlerinden yeni protokolleri hızlı bir şekilde hayata geçirmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi'nin üretim ve ihracatında lider olduğu haşhaş tohumunun en büyük alıcısının Hindistan olduğunu vurgulayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatındaki tıkanıklığın aşılması için Başkonsolos Shri Mijito Vinito’dan destek istedi.

Türkiye’de üretilen haşhaş tohumunun Hindistan’a ihracatıyla ilgili iki ülke arasında 2019 yılında yapılan anlaşmayı hatırlatan Öztürk, “İki ülke makamları arasında yapılan anlaşmaya göre her yıl Hindistan tarafınca iletilmesi gereken ülke kotasının düzenli olarak açıklanması hayati derecede önemli. Üretimin ve ihracatın sağlıklı devam etmesi için bu sürecin kesintisiz devamı gerekiyor. Türkiye’de depolarda bekleyen ürünlerimizi Hindistan’a göndermek için Hindistan tarafının destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
 

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