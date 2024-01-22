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Türk girişimciler yenilikçi teknolojilerini CES2024’te tanıttı

EKONOMİ 22.01.2024, 16:51
Türk girişimciler yenilikçi teknolojilerini CES2024’te tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türk teknoloji girişimcileri, paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik CES 2024 Türkiye Heyeti fuara güçlü bir katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Dünyanın yenilikçi teknolojilerinin tanıtıldığı en önemli etkinlikler arasında yer alan Consumer Electronics Show - CES2024’te Türk girişimcileri 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini tanıtma ve müşteri görüşmeleri yapma fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilk defa 5 kalkınma ajansı iş birliği yaparak Türk girişimcilerinin küresel fuar etkinliklerine katılımını sağladı. Bu kapsamda; BEBKA, İSTKA, İZKA, ANKARAKA ve BAKA tarafından çağrı usulü ile girişimcilerin başvuruları alındı. Yapılan değerlendirmeler ışığında Websummit Lizbon ve Slush2023 etkinliğinin ardından ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES2024’e 50 girişimcinin katılımı gerçekleşti.

CES2024’te TR41 bölgesinden de birçok girişimci ve ekosistem paydaşı yer aldı. Bu girişimci ve paydaşlardan biri olan ve sanal bir stüdyo oluşturmaya yönelik gelişmiş yapay zeka Mocky AI ürünü ile fuara katılan Ron Digital CEO’su Faruk Yel ve CTO Mehmet Yılmaz CES2024 hakkında “Fuara katılmak bizim için çok önemliydi. Yabancı müşterilerle yüz yüze görüşme imkânımız, ürünümüzü kendilerine sunma fırsatımız oldu. Bu doğrultuda iş bağlantısı yakaladık. Bu imkanları sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve BEBKA’ya destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

3 ila 7 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü elektrikli bisiklet Genoride ürünü ile CES2024’e katılım sağlayan Genoride firmasının yetkilisi ve akademik danışmanı Emine Yağcı “Benim için çok verimli bir fuar oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, kalkınma ajanslarımıza ve BEBKA’ya destekleri için tekrar teşekkür ederim. Yeni bağlantılar sağladığımız ufkumuzu açan bir etkinlikti” şeklinde konuştu.

Eğitim teknolojileri alanında eğlenceli bir öğrenme deneyimi sağlamak için şirket içi yapay zeka ve blockchain tabanlı oyunlaştırılmış öğrenme yönetim sistemi geliştiren ve uygun fiyatlı, ölçeklenebilir ve akran eğitimi sağlayan Archi’s Academy firma ortağı Ece Yurdusevimli Metin ise CES2024 hakkında şöyle konuştu:

“CES2024’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve kalkınma ajanslarının desteğiyle Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Archi’s Academy olarak yazılım ve eğitim teknolojileri alanında birçok uluslararası firma ve potansiyel partner ile görüşme, firmamızı ve ürünümüzü tanıtma imkanı bulduk. Etkinliğin bu açıdan oldukça verimli olduğunu ve ihracatımızı artıracak önemli iş birliklerine imza atmamızı sağlayacağına inanıyoruz.”

Türkiye Pavilyonunda girişimcilerle birlikte ekosistemin önemli paydaş temsilcileri de yer aldı. BEBKA yatırımı ile birlikte bölgemiz girişimcilerini daha fazla odağına alan Domino Ventures’tan Yağız Karadeniz ise “BEBKA’ya çok teşekkür ederim. CES fuarı dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. Kalkınma ajanslarının bu fuarlar için sağladığı koordinasyon bizleri çok mutlu etti ve gururlandı. Fuarda girişimcilerimizin, diğer ülke girişimcileri ile iletişimi, bizlerin yatırımcı olarak tüm girişimcilerle ve yatırımcılarla yüz yüze bağlantı kurmamız çok faydalı oldu. CES’te farklı teknolojileri keşfetmek ve özellikle 2024 yılının yeni gündemlerini ve teknolojilerini görmek, tüm katılımcıların ufkunu açtı. Bu tarz etkinliklere kalkınma ajanslarının destek vermesinin ülkemizde girişimcilik ekosistemin gelişmesi adına çok kıymetli olarak görüyorum” dedi. Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO yöneticisi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul ise CES ile ilgili değerlendirmelerde bulundu: “TTO katılımcısı olarak CES 2024 fuarı bizler için de çok verimli geçti. Diğer TTO ve teknopark yöneticileri ve farklı bölgelerdeki firmalar ile tanışma ve görüşme imkanı yakaladık. Ayrıca Kore, ABD, Polonya gibi pavilyonlarda muhataplar ile tanışıp iş birliği imkanları üzerine görüşmeler yaptık. Bize bu fırsatı sağlayan Bakanlığımıza ve kalkınma ajanslarına teşekkür ediyoruz.”

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram CES2024 katılımcılarına teşekkür ederek, “Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek adına girişimcilerimizi desteklemeye ve ekosistemi geliştirmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda 5 kalkınma ajansı olarak, CES2024 fuarından sonra bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan Websummit Katar’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, girişimcilerimizin pazar ve yatırım imkanlarını geliştirmeye gayret edeceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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