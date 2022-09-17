Türk firmaları Orta Avrupa'ya açılıyor

15 yıldır Prag’da yaşayan ve 2012 yılında Slovakya’da ve 2015 yılında Çekya’da kurduğu iş geliştirme ajansı ile Türk iş insanlarının Orta Avrupa’ya açılmasına öncülük eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yalın Yüregil, yeni bir yatırıma daha imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yalın Yüregil, Türk iş insanlarının ihracat süreçlerinde yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla tercüme hizmetlerini Ankara ve İstanbul’da tek çatı altında topladı. Aynı zamanda Çek-Türk Ticaret Odası Başkanı da olan Yalın Yüregil, Çekya’nın diğer Avrupa ülkelerinde olmayan birçok avantajı barındırdığına dikkat çekti. Çek ve Türk firmaları arasındaki teması her yıl daha da artırdıklarını kaydeden Yüregil, konumu gereği Çekya ve Slovakya üzerinden birçok Orta ve Batı Avrupa ülkesine rahatlıkla ulaşılabildiğini söyledi. Avrupa’ya açılmak isteyen Türk firmalarının danışmanlığını yapan ve şirket kurulumlarını gerçekleştirdikten sonra operasyonlarının başarıya ulaşması için ekibi ile ‘back-office’ desteği veren YeYe Agency, yaklaşık 60 Türk şirketinin Avrupa operasyonunu yürütmektedir. Nakliye, gümrükleme, depolama, Amazon gibi pazaryerlerinde satışların gerçekleştirilmesine kadar kapsamlı servisler sağlamaktadır.

İthalat ve ihracat süreçlerinde işin doğası gereği hem hukuki hem de teknik anlamda tercümeye çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Yüregil, “Tercüme süreci bu süreçlerin en önemli sac ayaklarından birisini oluşturuyor. Biz de bu anlamda iş insanlarına daha fazla katkıda bulunabilmek adına Türkiye’de Yeye Agency bünyesinde yürüttüğümüz tercüme hizmetlerini tek çatı altında topluyoruz” dedi.

Her ülkenin kendine özgü hukuki evrak prosedürleri var

Ankara’da 10 yıldır tercüme koordinatörü olarak birçok yerel ve uluslararası firmaya yazılı ve sözlü tercüme hizmeti sunan Ayşegül Bagirov’u insan kaynaklarına dahil ettiklerini ifade eden Yüregil, şunları söyledi: “Her ülkenin kendine özgü hukuki evrak prosedürleri var ve bu anlamda ülkelere ve müşterilere özel takibin yapılması ve organize edilmesi oldukça önem kazanıyor. Bu şekilde firmaların kurulması, geliştirilmesi, personel vize takibi gibi süreçleri tek elden yürütme şansımız olacak. Dolayısıyla ihracat rakamlarının artırılması ve Türk şirketlerinin Avrupa’ya açılması konusunda da katkımız olacağını umuyorum.”

Öte yandan Yalın Yüregil, Avrupa’nın farklı ülkelerinde Türk ve yabancı yatırımcılar için şirketler kurup geliştirdi ve Türk firmalarının Orta Avrupa’ya açılmasını sağladı ve Çek & Slovak firmalarının Türk pazarına açılmasını sağlamaktadır.

2014’ten beri Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yüregil, bu yıl odanın başkanlığına seçildi. Yüregil MBA mezunu olup; kariyerine uluslararası organizasyon AIESEC’de Ülke Başkanı olarak başlayıp sonrasında POS Media Europe Merkez Prag ofisinde İş Geliştirme Müdürü olarak devam etti ve 4 farklı ülkede şirketin şubesini kurdu. Türk kültürünün Çek Cumhuriyeti’nde tanıtılması için bireysel girişimleri ve çalışmaları halen devam etmektedir.