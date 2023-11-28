Türk Emlak'a BDDK'dan kart izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan Türkiye Emlak Katılım Bankası için kredi ve banka kartı izni verildi.ANKARA (İGFA) - BDDK'nın kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye işyeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.