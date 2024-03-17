Türk doğal taş sektörünün Çin şovu başladı

Kabe’den Beyaz Saraya prestijli yapılara değer katan, doğal taş sektöründe dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı olan Türkiye, 2023 yılında en büyük ihraç pazarı olan Çin'de düzenlenen Xiamen Doğal Taş Fuarı’na 88 firmayla çıkarma yaptı.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu yaptığı Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye, uluslararası katılımda dünya lideri konumunda.

Türk doğal taş sektörü Xiamen’de dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara, mimarlara, müteahhitlere, endüstriyel tasarımcılara 150 çeşit, 650 renk zenginliğine sahip olan, her dönem moda olan doğal taşları sergiliyor.

Küresel ekonomide yaşanan resesyon nedeniyle 2023 yılında Türk doğal taş sektörünün ihracatının yüzde 8’lik daralma yaşadığını, 2 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ihracattaki kötü gidişi durdurmak ve tekrar artışa geçmek için 2024 yılının ilk çeyreğinde dördüncü uluslararası pazarlama etkinliğine imza attıklarını, 2024 yılının ilk iki aylık diliminde ihracatta artışa geçtiklerini kaydetti.

“Ocak ayında Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla 2024 yılına giriş yaptık” diyen Alimoğlu, “Suudi Arabistan’dan sonra 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da “Surface Design Show Fuarı”na katıldık. İngiltere’de mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılarla ve İngiltere’de mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım okuyan Türk öğrencilerle güçlü bağlar kurduk. Yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore’de düzenlenen Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla katılarak güzel iş birliklerinin kapısını açtık. Güney Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği, Kore Doğal Taş Birliği, Kore İthalatçılar Birliği ile çok verimli toplantılar yaptık. Güney Kore pazarında çaldığımız maya tuttu. Doğal taş sektöründe 2024 yılında ihracatta 2 milyar 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe Xiamen Fuarı’nda bir adım daha yaklaştık. Bayram sonrasında İzmir MARBLE Fuarı’nda ticari bağlantılarımıza bir halka daha ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük buluşma noktası olan Xiamen Fuarı’nda Türkiye Pavyonunun açılışını Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt, Guanco Ticaret Ateşesi Şerife Yıldırım Demirel ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar gerçekleştirdi.