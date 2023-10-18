Türk doğal taş sektörü Güney Kore yolcusu

Dünya’nın 10 büyük ekonomisi arasında yer alan, doğal taş ihtiyacını ithalatla karşılayan, işlenmiş doğal taş ithalatında dünya üçüncüsü olan Güney Kore Türk doğal taş sektörünün hedef pazarı oldu.İZMİR (İGFA) -Ege Maden İhracatçıları Birliği, yıllık 1,5 milyar doları aşkın doğal taş ithalatı yapan Güney Kore’de yapı malzemeleri sektörlerinin buluşma noktası olan Korea Build Week (KINTEX) Fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek için harekete geçti.

Dünya’nın en büyük doğal taş fuarı olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardır başarıyla yaptıklarını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu süreçte Türkiye’den Çin’e yapılan doğal taş ihracatının büyük bir gelişme gösterdiğini, Korea Build Week (KINTEX) Fuarı’nda Türk doğal taşlarını tanıtarak Güney Kore pazarında da benzer bir gelişim hedeflediklerini dile getirdi.

Güney Kore’nin yıllık 1,5 milyar doları aşan doğal taş ithalatından Çin’in 955 milyon dolarlık pay aldığı bilgisini veren Alimoğlu, ithalatında öne çıkan diğer ülkelerin Japonya, ABD, Vietnam ve İtalya olduğunu, Türkiye’nin Güney Kore’ye yıllık 7 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluk bağlarının ticaret yapma zeminini güçlendirdiğini aktaran Alimoğlu, “Aralarında Hyundai, LG, KT & G gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Kore’li firmanın ülkemizde başta otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat sanayi olmak üzere çeşitli alanlarında yaklaşık 451 milyon ABD Doları yatırımı mevcut. En son T.C. Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla çelik devi POSCO’nun Bursa’da 24 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapma kararı alması Güney Kore’li firmaların küresel kriz döneminde dahi ülkemizi bölgesel bir üretim ve dağıtım üssü olarak değerlendirmeye devam ettiğinin somut bir göstergesidir. Türkiye-Güney Kore arasında Türkiye aleyhine 7 milyar doları aşan dış ticaret açığımızı azaltmak istiyoruz” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Güney Kore’nin hedef ülkeler listesinde yer aldığını paylaşan Başkan Alimoğlu, Korea Build Week (KINTEX) Fuarına katılacak firmaların devlet desteklerinden 20 puan ilaveli yararlanabileceklerini belirtti.