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Türk çelik sektöründen Afrika çıkarması

EKONOMİ 28.05.2024, 18:33
Türk çelik sektöründen Afrika çıkarması

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), sektörün Kuzey Afrika ülkelerindeki etkinliğini ve ticaret hacmini artırmak, Tunus ile bağları güçlendirmek için 24 Türk çelik ihracatçı firmasının katılımıyla Tunus’a sektörel ticaret heyeti düzenlediİZMİR (İGFA) - 24 Türk firmasından 46 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında ülkeler arası ticaret hacminin artırılması hedefiyle Kuzey Afrika ülkelerinden 100’ü aşkın ithalatçı firma ile 1000’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan’ın başkanlığında düzenlenen Tunus Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna; İMMİB Genel Sekreteri Selahattin Armağan Vurdu, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu, ÇİB Şube Müdürü Uygar Tatar katılım sağladı. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın açılış konuşması ve Tunus Ticaret Müşaviri Müjdat Emre Semiz’in heyet ziyareti ile Kuzey Afrika pazarında Türk çelik sektörünün ihracatını arttırmaya yönelik fırsatlar değerlendirildi.

TUNUS'TA BİNE YAKIN GÖRÜŞME

2024’ün ilk dört aylık istatistiklerine göre geçen yılın aynı dönemine göre Türk çelik ihracatının değer bazında yüzde 12 artış ile yaklaşık 5,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2023’e kıyaslandığı zaman Türk çelik ihracatının yeni yıla güçlü başladığı düşünülse de 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 32’yi aşan bir düşüş gözlendiğini ifade etti. 2022 yılındaki ihracat rakamlarına ulaşabilmek için ÇİB olarak yurt dışı organizasyonlara hız verildiğinin altını çizen Aslan, Kuzey Afrika bölgesinin en önemli pazarlarından olan Tunus'a 24 firma ile düzenledikleri Sektörel Ticaret Heyeti (STH) programının çok verimli geçtiğini söyledi.

Aslan, ikili iş görüşmelerine Tunus’a komşu ülkeler başta olmak üzere Cezayir, Libya, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinden de katılım gerçekleştirildiğini belirtti. Heyet katılımcısı her bir firmanın 40’ın üzerinde görüşme yaptığını kaydeden Aslan, 100'ün üzerinde Tunuslu firma ile 1000'e yakın görüşme yapıldığını belirtti.

ÇELİKTE ÜRETİM GERİLEDİ

Çelik sektöründe üretimin gerilediğini kaydeden Adnan Aslan, “2022 yılında üretimimiz 35 milyon 134 bin tondu. 2023’te yüzde 4 gerileyerek 33 milyon 714 bin tona düştü. 2022’de ihracatımız 20 milyon tona yakın seviyelere çıkmıştı. Normal şartlar altında 2023 hedefimiz 16 milyon ton, 16 milyar dolar ihracattı. Ancak gerisinde kaldık. 2024’te ise 17 milyon tonluk ihracat hedefliyoruz.” dedi.

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