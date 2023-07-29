Turizmcileri iç pazar endişesi sardı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç pazarda fiyatların makul seviyelere inmesi halinde daha çok vatandaşın yurt içinde tatile çıkma imkanıyakalayacağını söylemesinin ardından turizm sektörü temsilcilerinden destek açıklaması geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sanitas SPA & Wellness kurucu ortağı, turizm acentesi MeduluxHealth&Travel’ın sahibi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, İç pazarı yeniden kazanmak için otellerin acilen indirim yapması gerektiğini söyledi. Balta, aksi taktirde iç pazarı Akdeniz çanağındaki diğer ülkelere kaybedeceğimize dikkat çekti.

“İÇ PAZARI YENİDEN KAZANMAK İÇİN FİYATLARDA İNDİRİM YAPILMALI”

Turizmde en dolu geçirilen temmuz ayının beklentileri karşılayamaması sonrası turizm beldelerinde otellerin doluluk oranlarının yüzde 60’larda kaldığı ve bu kapsamda işten çıkarmaların başladığı haberlere yansıdı. Bu kapsamda harekete geçen turizm sektörü temsilcileri otelleri indirim yapmaya çağırdı. Bu çağrıya ilk destek Sanitas SPA & Wellness kurucu ortağı, turizm acentesi MeduluxHealth&Travel’ın sahibi Şebnem Akman Balta’dan geldi. Turizmde sektöründe özellikle Bodrum’da yaşanan sıkıntılara değinen Şebnem Akman Balta, “İç pazardaki lokal yerli misafirlerimizin Akdeniz çanağındaki diğer otelleri tercih etmelerine neden oluyor. Yani euronun yükselişi, birim maliyetlerinin artması, özellikle personel maliyetlerinin çok fazla olmasından kaynaklı fiyatlarımız da ciddi bir artış olmuştur ve bu artışlardan iç pazar ciddi anlamda etkilenmiştir. İç pazarı tekrar kazanmak ve alışmış olduğu tatil alışkanlığını kaybetmemesi için misafirlerimizi kazanmak adına kesinlikle fiyatlarda bir realizasyon yapılması gerekir. Aksi takdirde 5 yıldızlı lüks otel tercihi yerine 4 yıldızlı oteller veya airbnb’ye doğru bir eğilim olacaktır” diye konuştu.

“TURİZM BELDELERİNDE AİRBNB’YE İZİN VERİLMEMELİ”

Günibirlik kiralamaların turizm sektörüne darbe vurduğuna dikkat çeken Şebnem Akman Balta, “Airbnb’nin artmasının önüne geçmek için de günübirlik kiraya vermeye ilgili ruhsatlandırmaların denetlenmesi hatta turizm bölgelerinde belki de verilmemesinin sağlanması gerekir. Aksi takdirde üst segment otellerde de yaşanacak krizin 4 yıldızlı otellere doğru da kayacağını düşünmekteyim. O yüzden airbnb konusuna özellikle stratejik noktada olan turizm bölgelerinde daha dikkatli davranmamız gerekir ve mutlaka Bodrum’daki fiyatların realizasyona ihtiyaç duyuluyor” dedi.

“KRİZİN HIZLICA ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

Dolar kurundaki ciddi anlamda yaşanan yükseliş ve eurodaki yükseliş nedeniyle insanlar tercihlerini daha çok Yunanistan gibi bölgelere çevirmiş durumdalar. Ayrıca deprem kaynaklı bir güven sorunu da yaşadığı ülkemiz. Bu sorunların atlatılması için hem ekonomide hem de afet bölgesi imajının ortadan kalkması hem de ekonomideki yaşanan bu krizin hızı çözülmesi gerekmektedir.