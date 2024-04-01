Turizmcilerden yerel seçimler sonrası ilk mesaj

Yerel seçimlerin ardından iş dünyasından da ilk mesajlar gelmeye başladı. Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Doğan Sager, Büyükşehir Belediye Başkanlığa seçilen Mustafa Bozbey’i tebrik ederek, “Seçim sonuçlarının ülkemiz ve Bursa’mız için hayırlı olmasını diliyorum. Bursa’nın bu seçimden sonra S.O.S veren turizmin kalkınmasına odaklanmasını ve bir an önce turizm master planının hayata geçmesinin gerektiğine inanıyoruz" dedi.BURSA (İGFA) - BURTİD Başkanı Doğan Sager, “Türkiye ve Bursa olarak bir seçimi daha geride bıraktık. Seçim sonuçlarının Bursa başta olmak üzere Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey başta olmak üzere seçilen belediye başkanlarını da tebrik ediyorum” diyerek şöyle konuştu:

"Öncelikle, sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz ve Bursa’mız için önemli bir fırsattır. Bursa turizm sektörü temsilcileri olarak özellikle şehrimizin turizmde kalkınması yönünde atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Yerel yönetimler olarak işbirliği halinde tüm gücümüzle turizme odaklanmalıyız. Turizm demek; Bursa’mızın dünya genelinde markasal anlamda tanıtımı ve şehrimize ekonomik anlamda katma değer sağlayacak en değerli sektörlerin başında gelmektedir. Turizm sektörü olarak, Bursa yerelinde bu seçimden sonra turizmde kalkınma programına odaklanılmasını ve turizm master planının hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Bursa turizm sektörü olarak öncelikli beklentilerimiz şehrimize Avrupa ve Ortadoğu’dan yabancı turistlerin daha fazla gelmesi açısından Bursa Havaalanı’nın yabancı havayolu şirketlerine teşvik uygulanması olacaktır. Turizmde havayolu ulaşımının yerelde ve genelde desteklenmesi en önemli önceliğimizdir. Bununla birlikte Bursa’nın yurt dışında tanıtım ve pazarlanmasına yeni dönemde daha fazla yer vermeliyiz. Bursa’mızın 17 ilçesinde birbirinden güzel turizm değerlerimiz var. Ayrıca toplumumuzun turizm konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem arzetmektedir.”