Turizm sektörü kımıldandı

Turizm sektörü siyasetten ve dış politikadan en daha fazla etkilenen bir sektör. Hedef 75 milyar dolar üzerine kurulmuş iken ülkemizde yaşanan büyük felaket, İsrail- Filistin savaşının da etkileri Dünyada turizm hareketliliğini etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - İnsanların pandemi sonrası ekonomik krizin devamı nedeni ile kısa süreli seyahatlere yöneldiğini dile getiren Sanitas SPA & Wellness kurucu ortağı, turizm acentesi MeduluxHealth&Travel’ın sahibi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı PhD. Şebnem Akman Balta, “Bu nedenle kişi başı harcama Türkiye'de olumsuz etkilendi. Dünyada özellikle Avrupa kanadında turizm 2019 öncesi hareketliliğini yakalamış durumda” dedi.

“KİŞİ BAŞI HARCAMA 890 DOLAR BANDINDA”

Türkiye'de kişi başı harcama 890 dolar bandında seyir ettiğini söyleyen Balta, “Hedefimiz 1200 dolar kişi başı gelir olmalıdır.2024 hedefimiz 70 milyar olmalı. Enflasyon ve girdi maliyetlerinde yaşanan durumlar nedeni ile ülkemizde yeniden bir fiyat revizyonuna ihtiyaç var” diye konuştu.

“İSRAFI ÖNLEYEN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MOTTOSUYLA İLERLENECEK BİR SİSTEM OLUŞTURULMALI”

Yunanistan'daki adalarda vize serbestisi lokal misafirlerimiz açısından olumsuz bir etki yaratacağını ifade eden TÜGİAD Başkan Yardımcısı PhD. Şebnem Akman Balta, “Özellikle euro 2024 futbol severleri Almanya’ya ve Paris 2024 olimpiyatlarının da spor severleri Almanya ve Fransa'ya yönlendirecektir. Dünyadaki gelişmeleri analiz ederek örneğin konforlu bir şekilde tatil yaparken maçları izleyecekleri ortamları yaratarak bazı fırsatlar oluşturarak misafirlerimizi karşılamayı beklemeliyiz. Bu sezon her şey dahil sisteminde ultra her şey dahil sisteminden çıkarak israfı önleyen sürdürülebilirlik mottosuyla ilerlenecek bir sistemi misafirlere anlatmamız gerekir” dedi.

“KAYIT DIŞI GELİRLER KONTROL ALTINA ALINMALI”

Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesini vurgulayan Balta, “Ülkemizde kayıt dışı sağlık turizmi gelirlerini kontrol altına almadan kayıt dışı çalışan klinikleri denetlemeden kayıt dışı rehberlik yapan kişilerin önüne geçmeden asgari ücretten kesilen verginin yeniden yapılanmasını sağlamadan turizmde reel rakamlardan söz etmek çok mümkün olmayacaktır” diye konuştu.

“BODRUM’DA YENİ BİR FİYATLAMA İHTİYACI OLACAK”

Yunanistan Adalarına vizenin kalkmasının Türkiye ekonomisine etkisi merak konusu. Euro ve dolar enflasyonu yüzde 70 oranında yenilmiş iken fiyat rekabet üstünlüğünü tekrar tutturmanın zor olacağından bahseden Balta, “Yunanistan’da 5 gün 1200 euroya tatil yapma tercihi artmıştır. Ülkemizde bu durumda en çok yarayı Bodrum alacaktır. Antalya güçlü otelleri golf sahalarındaki üstünlüğünü mavi bayraklı deniz kum güneş alanlarını ve doğa harikasını yine koruyarak hedeflerine ulaşacak iken İstanbul keza yine kültür turizmi alışveriş t turizmi ile 17 milyonu aşan turist sayısına 3 milyon daha ekleyerek 20 milyona ulaşacak iken Bodrum’da yeni bir fiyatlama ihtiyacı olacaktır” dedi.

“İHTİYAÇ VE TURİZM KREDİLERİNİN RAHATLATILMASI TURİZMDE ERKEN REZERVASYONUN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR”

Airbnb ile ilgili yasanın bir yıl ertelenmesi yine kayıt dışı oda satışına sebep verebileceğini belirten TÜGİAD Başkan Yardımcısı PhD. Şebnem Akman Balta, “Alınacak aksiyonlar ve Dolar Euro kur politikasında yaşanan baskılamanın biraz daha gevşetilerek kredi olanaklarının özellikle turizm seyahat kredilerinin tüketici kredilerinin rahatlatılması turizmde erken rezervasyonun önünü daha da açacaktır” diye konuştu.