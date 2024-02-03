Son Dakika

Turizm sektörü kımıldandı

EKONOMİ 03.02.2024, 12:24
Turizm sektörü kımıldandı

Turizm sektörü siyasetten ve dış politikadan en daha fazla etkilenen bir sektör. Hedef 75 milyar dolar üzerine kurulmuş iken ülkemizde yaşanan büyük felaket, İsrail- Filistin savaşının da etkileri Dünyada turizm hareketliliğini etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - İnsanların pandemi sonrası ekonomik krizin devamı nedeni ile kısa süreli seyahatlere yöneldiğini dile getiren Sanitas SPA & Wellness kurucu ortağı, turizm acentesi MeduluxHealth&Travel’ın sahibi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı PhD. Şebnem Akman Balta, “Bu nedenle kişi başı harcama Türkiye'de olumsuz etkilendi. Dünyada özellikle Avrupa kanadında turizm 2019 öncesi hareketliliğini yakalamış durumda” dedi.

“KİŞİ BAŞI HARCAMA 890 DOLAR BANDINDA”

Türkiye'de kişi başı harcama 890 dolar bandında seyir ettiğini söyleyen Balta, “Hedefimiz 1200 dolar kişi başı gelir olmalıdır.2024 hedefimiz 70 milyar olmalı. Enflasyon ve girdi maliyetlerinde yaşanan durumlar nedeni ile ülkemizde yeniden bir fiyat revizyonuna ihtiyaç var” diye konuştu.

“İSRAFI ÖNLEYEN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MOTTOSUYLA İLERLENECEK BİR SİSTEM OLUŞTURULMALI”

Yunanistan'daki adalarda vize serbestisi lokal misafirlerimiz açısından olumsuz bir etki yaratacağını ifade eden TÜGİAD Başkan Yardımcısı PhD. Şebnem Akman Balta, “Özellikle euro 2024 futbol severleri Almanya’ya ve Paris 2024 olimpiyatlarının da spor severleri Almanya ve Fransa'ya yönlendirecektir. Dünyadaki gelişmeleri analiz ederek örneğin konforlu bir şekilde tatil yaparken maçları izleyecekleri ortamları yaratarak bazı fırsatlar oluşturarak misafirlerimizi karşılamayı beklemeliyiz. Bu sezon her şey dahil sisteminde ultra her şey dahil sisteminden çıkarak israfı önleyen sürdürülebilirlik mottosuyla ilerlenecek bir sistemi misafirlere anlatmamız gerekir” dedi.

“KAYIT DIŞI GELİRLER KONTROL ALTINA ALINMALI”

Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesini vurgulayan Balta, “Ülkemizde kayıt dışı sağlık turizmi gelirlerini kontrol altına almadan kayıt dışı çalışan klinikleri denetlemeden kayıt dışı rehberlik yapan kişilerin önüne geçmeden asgari ücretten kesilen verginin yeniden yapılanmasını sağlamadan turizmde reel rakamlardan söz etmek çok mümkün olmayacaktır” diye konuştu.

“BODRUM’DA YENİ BİR FİYATLAMA İHTİYACI OLACAK”

Yunanistan Adalarına vizenin kalkmasının Türkiye ekonomisine etkisi merak konusu. Euro ve dolar enflasyonu yüzde 70 oranında yenilmiş iken fiyat rekabet üstünlüğünü tekrar tutturmanın zor olacağından bahseden Balta, “Yunanistan’da 5 gün 1200 euroya tatil yapma tercihi artmıştır. Ülkemizde bu durumda en çok yarayı Bodrum alacaktır. Antalya güçlü otelleri golf sahalarındaki üstünlüğünü mavi bayraklı deniz kum güneş alanlarını ve doğa harikasını yine koruyarak hedeflerine ulaşacak iken İstanbul keza yine kültür turizmi alışveriş t turizmi ile 17 milyonu aşan turist sayısına 3 milyon daha ekleyerek 20 milyona ulaşacak iken Bodrum’da yeni bir fiyatlama ihtiyacı olacaktır” dedi.

“İHTİYAÇ VE TURİZM KREDİLERİNİN RAHATLATILMASI TURİZMDE ERKEN REZERVASYONUN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR”

Airbnb ile ilgili yasanın bir yıl ertelenmesi yine kayıt dışı oda satışına sebep verebileceğini belirten TÜGİAD Başkan Yardımcısı PhD. Şebnem Akman Balta, “Alınacak aksiyonlar ve Dolar Euro kur politikasında yaşanan baskılamanın biraz daha gevşetilerek kredi olanaklarının özellikle turizm seyahat kredilerinin tüketici kredilerinin rahatlatılması turizmde erken rezervasyonun önünü daha da açacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 63
2. Fenerbahçe 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 23 27
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Karagümrük 24 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Sakaryaspor 21 36
5. Bodrumspor 20 35
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 22 36
7. M. United 22 35
8. Newcastle 22 32
9. Brighton 22 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Bournemouth 21 26
13. Fulham 22 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 22 55
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 22 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6