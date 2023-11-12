Turistik eşya sektörü İstanbul'da buluşuyor

Dünyanın en iyi Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya profesyonelleri fuarı Souvenir Expo Türkiye, 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü kez ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Turistik hediyelik ve hatıra eşya sektörü, Türkiye’nin 56 milyar dolar olması beklenen 2023 yılı turizm gelirinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen 15 milyar doları tek başına karşılıyor.

Rota Exhibition Türkiye Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü George Panorgias, Türkiye'nin turizm alanında büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Rota olarak Türkiye'nin üretim gücüne en başından itibaren inandıklarını belirterek, üç yıldır dünyanın en iyileri ile Türkiye'nin en iyilerini Souvenir Expo Türkiye Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı'nda bir araya getirdiklerini söyledi.

Souvenir Expo Türkiye’nin 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 salonda düzenleneceğini belirten Panorgias, üretici firmalarla doğrudan temas kurmak ve fuara özel, avantajlı fiyatlardan yararlanmak, pazardaki en yeni ürünleri görebilmek, sektöre dair bilgi birikimini artırmak ve iş bağlantıları ile çevresini geliştirmek isteyen souvenir profesyonellerini Aralık ayında fuara beklediklerini söyledi.

Souvenir Expo Türkiye Fuarı’nda bu yıl; genelde turistlerin Türkiye'ye geldikleri zaman satın aldıkları kupa, magnet, anahtarlık, nazar boncuğu gibi hediyelik ürünler, mayo, bikini, peştamal, havlu, şort, güneş gözlüğü gibi yaz modası, baklava, lokum, Türk kahvesi gibi gıda ürünleri, zeytin, zeytinyağı, sabun gibi doğal ve organik ürünler, promosyon malzemeleri, valiz, çanta, kemer, deri aksesuarlar ve dekorasyon ürünlerinin sergilenmesi bekleniyor.