Son Dakika

TÜRAP’dan Çukurova çıkarması

EKONOMİ 02.02.2024, 09:43
TÜRAP’dan Çukurova çıkarması

Türk ve Arap iş dünyasını bir araya getiren TÜRAP, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan işbirliği kararı aldı.ADANA (İGFA) - 22. kez Türk ve Arap iş dünyasını İstanbul’da düzenlecek gıda ve tarım fuarlarıyla bir araya getirmeye hazırlanan TÜRAP’a Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan destek geldi.

Türap Genel Başkanı Sabuhi Attar, 22.'sini düzenleyecekleri Türk-Arap İşbirliği Zirvesi ve gıda-tarım ve teknolojileri fuarları öncesi Çukurova’dan gelen destekten mutlu olduklarını vurguladı.

Genel Başkan Attar ‘ın bölge ziyaretlerinin ilkinde, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ı makamında ziyaret etti. 
Genel Başkan Attar, Turabexpo’nun 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceği 22.Türk-Arap İşbirliği Zirvesi olan “10.Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 8.Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu” hakkında Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu’na ile oda üyelerine bilgilendirme yaparak, davetlerini iletti. 
Genel Başkan Attar, Organizasyon kapsamında Türk- Arap iş insanlarının iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla, Oda’nın belirleyeceği pilot Arap Ülkeleri ile Ticaret Odası görüşmeler gerçekleştiriceklerini ifade ederek,  Türk Arap Ticaret köprüsünü güçlendirmek adına, TÜRAP’ın bu sene düzenlemeyi plandığı Suudi Arabistan, Tunus ve Mısır ziyaretlerine, Adana Ticaret Odası’nı davet etti.

“ARAP ÜLKELERİ’NE ŞANLIURFA’MIZI TANITACAĞIZ”

İkinci ziyaretini Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na yapan Türap Genel Başkanı Attar ve TÜRAP Yönetim Kurulu, Oda Başkanı Mehmet Yetim ile gerçekleştirdiği toplantıda, Turabexpo ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliklerinin devamı için mutabakat sağladılar. Başkan’a ve Yönetim Kurulu’na, “10.Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 8.Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Organizasyonu”na davetlerini ileten Attar, organizasyonda Cezayir Ticaret Oda Başkanları ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası için yapılacak olan iş birliği toplantıları hakkında fikirlerini dile getirdi. Toplantıda, dikkat çeken en önemli konu, Şanlıurfa’nın tanıtımı için Arap Ülkeleri Büyükelçileri’nin bölgeye daveti oldu. Attar, Şanlıurfa’nın sanayisi, ticareti, turizmi ve tarihini Arap Ülkeleri Büyükelçileri’ne tanıtılacağını belirterek, bölgenin bilinirliğinin küresel çapa ulaşmış olacağını belirtti.

“ARAP İŞ İNSANLARI İLE TÜRK İŞ İNSANLARI GAZİANTEP’TE BULUŞUYOR”

Bir sonraki ziyaretini Gaziantep Ticaret Odası’na gerçekleştiren TÜRAP Genel Başkanı Attar ve TÜRAP Yönetim Kurulu, Oda Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ile TÜRAP’ın Gaziantep’te gerçekleştirmeyi planladığı Türk-Arap İş Birliği toplantısı için çalışmalar gerçekleştirdi. Ticari ilişkilerin gelişmesi açısından, bu toplantının önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Attar, Turabexpo’nun 5-6 Haziran 2024 tarihinde yapacağı 22. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi’ne davetlerini, Oda Başkan ve Yönetim Kurulu’na iletti. 

“MERSİN’DEN TÜRAP’A BÜYÜK İLGİ”

TÜRAP Genel Başkanı Attar ve TÜRAP Yönetim Kurulu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'I makamında ziyaret etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRAP ve Turabexpo'nun organizasyonlarına büyük ilgi gösterdi. Hem Yönetim Kurulu hem de üyeleri, Turabexpo'nun 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde düzenleyeceği 22. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'ne katılım sağlayacaklarını bildirdi.

TURABEXPO, 2013 YILI İTİBARİYLE 21. TÜRK-ARAP İŞBİRLİĞİ FUARI VE ZİRVESİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRİP BİRÇOK ETKİNLİĞE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR. 

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği(TÜRAP) destekleriyle TURAB Fuarcılık(TURABEXPO), Türk ve Arap iş insanlarını bir araya getirerek Türk-Arap ekonomi köprüsü oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Uluslararası iş birliğini ve ihracatı geliştirmek maksadıyla birçok çalışmaya öncülük etmişlerdir. Tüm bu çalışmalar neticesinde 21 Türk – Arap İşbirliği Zirvesi sonrasında merkezi olan İzmir’de yalnızca bir, Türkiye’de ise sadece otuz firmanın sahip olduğu UFI sertifikasına layık görüldü. Tüm fuarlar, KOSGEB, İstanbul Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir. Her fuarda 1500 ve üzeri ilgili sektörde öncü ve ihtisas sahibi Arap iş insanının yoğun ilgisi ile gerçekleşirken, 200’den fazla seçkin Türk firmaları stant açmaktadır. 22 Arap ve 7 Türki Cumhuriyeti Ülkeleri’nden katılım sağlanan fuarların açılışlarında Türk protokolümüz, Türk ve Arap Büyükelçilerimiz, Türk ve Arap Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Başkan ve yöneticileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri yer almaktadır.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 23 29
11. Ankaragücü 23 28
12. Kayserispor 23 27
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 22 36
7. M. United 22 35
8. Newcastle 22 32
9. Brighton 22 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Bournemouth 21 26
13. Fulham 22 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 22 55
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 22 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6